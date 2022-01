Elektro-Prototyp von Mercedes : Eine Vision mit 1000 Kilometern Reichweite

Mercedes will bei der Reichweite mit einem Prototypen eine Schallmauer durchbrechen. Bald soll die Technologie in den Verkauf kommen. Ob die 1000 Kilometer dann auch auf der Straße geknackt werden, will der Technikchef nicht versprechen.

1000 Kilometer Reichweite: Selbst für Diesel oder Benziner wäre das kein niedriger Wert. Mercedes-Benz will diese Schallmauer jetzt mit einem elektrischen Prototypen durchbrechen, sagte der Technik- und Entwicklungschef Markus Schäfer in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Laut Konzernangaben soll es sich um den „effizientesten Mercedes-Benz aller Zeiten“ handeln. Schäfer übte sich nicht in Bescheidenheit und sprach von einem Auto, „das alle Grenzen sprengt, was die Technologie angeht“.

„Nicht für eine Showbühne“

Der Stuttgarter Autohersteller präsentierte die Vision EQXX, so der etwas sperrige Name des Prototypen, am Montag auf einer „digitalen Weltpremiere“. Anlass ist die Elektronikmesse CES in Las Vegas, die in dieser Woche stattfindet. Vor Ort wird der Konzern allerdings nicht vertreten sein: Wie viele andere Unternehmen hat Mercedes seine physische Teilnahme aufgrund der Pandemielage abgesagt.

Mit dem Prototypen gibt der Konzern einen Vorgeschmack auf künftige Modelle. Viele der Neuerungen sollten schon bald in Serie gehen, sagte Schäfer. „Wir machen nichts für eine Showbühne, sondern etwas, das man in zwei bis drei Jahren auf der Straße sieht.“ Das soll auch für die Batterie gelten.

Allerdings wollte sich der Manager auf Nachfrage der F.A.Z. noch nicht darauf festlegen, dass Autos mit einer Reichweite von 1000 Kilometern auch in den Verkauf gehen: „Sie können davon ausgehen, dass wir auf hohe Reichweite setzen werden. Ich werde aber noch keine 1000 Kilometer bestätigen“, sagte er. Hohe Reichweiten bei jeder Witterung seien nötig, um die Kunden dazu zu bringen, auf Elektroautos umzustellen. Das Ladenetzwerk werde auch in zwei oder drei Jahren noch löchrig sein, warnte er.

Deutlich niedrigerer Verbrauch

Mercedes will die enorme Reichweite des Prototypen, an dessen Entwicklung die Teams der Formel 1 und Formel E beteiligt waren, im ersten Halbjahr auf der Straße unter Beweis stellen. Es werde sich um ein reales Fahrprogramm handeln, die Reichweite werde nicht künstlich durch bestimmte Routen oder besonders große Batterien erreicht, sagte Schäfer und erlaubte sich damit einen Seitenhieb in Richtung von Konkurrenten wie dem chinesischen Start-up Nio, das ebenfalls eine Reichweite von 1000 Kilometern angibt. „Wir werden wahrscheinlich die ersten sein, die die Reichweite mit einer kleinen Batterie zeigen“, sagte Schäfer. Diese brauche 50 Prozent weniger Platz als die Batterie der elektrischen S-Klasse EQS und sei 30 Prozent leichter.

Dass die Batterie dennoch auf eine höhere Reichweite kommt, liegt auch am deutlich gesenkten Verbrauch. Beim EQS lag dieser Wert je nach Messung noch bei etwa 20 kWh auf 100 Kilometer, der EQXX soll nun auf unter 10 kWh kommen. Zum Vergleich: In einem im Dezember veröffentlichten ADAC-Test erreichte ein Hyundai mit 16,3 kWh den niedrigsten Verbrauch. „Wir werden wahrscheinlich die ersten sein, die einen einstelligen Verbrauch im Realbetrieb hinkriegen“, kündigte Schäfer nun an.

Feststoffbatterien vor 2030

Mercedes arbeitet dabei an unterschiedlichsten Batterietypen und chemischen Zusammensetzungen. Mercedes werde deutlich vor 2030 Feststoffbatterien anbieten. „Wir wären bereit, mit einer kleinen Serie in den Markt zu kommen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie schnell wir vorankommen“, sagte der Technikvorstand.

Beim EQXX handelt es sich um eine übliche Lithium-Ionen-Batterie, in der auch Kobalt verbaut ist. „Wir werden aber auch weitere Chemieoptionen anbieten“, kündigte Schäfer an, darunter auch kobaltfreie Batterien. Diese könnten günstiger sein, dafür aber auch eine geringere Reichweite bieten. Kobalt ist ein umstrittener Rohstoff. Laut einer Behörde der US-Regierung kamen zwei Drittel des 2020 global geförderten Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo.

Neben der Batterie sind in dem Fahrzeug einige weitere Neuheiten verbaut. So experimentiert Mercedes laut Schäfer etwa mit veganem Leder aus Pilzstrukturen, das sich im Innenraum findet. Der verbaute Bildschirm verläuft quer durch das Cockpit und ist Schäfer zufolge 1,30 Meter lang und einteilig, also nicht zusammengesetzt. Der Automobilmanager gerät darüber regelrecht ins Schwärmen: „Das ist absolut einzigartig“, sagt er.