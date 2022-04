Hohe Kosten wegen Russland : Mercedes macht 5,3 Milliarden Gewinn in 3 Monaten

Der weitgehende Rückzug aus Russland hat den Mercedes-Konzern im ersten Quartal 709 Millionen Euro gekostet. Das teilte der Stuttgarter Konzern am Mittwoch im Rahmen seiner Quartalszahlen mit. Mercedes hat nach eigenen Angaben den Export von Autos und Ersatzteilen nach Russland ausgesetzt und die Produktion in Russland gestoppt. Der Konzern bezahlt seine etwa 1000 Mitarbeiter im Werk in Moskau aber weiter. Das Unternehmen ist auch weiterhin mit 15 Prozent am russischen Panzerwagen-Hersteller Kamaz beteiligt. Dieser Anteil kann nach Angaben von Daimler Truck, dem seit einigen Monaten eigenständigen Lastwagengeschäft des Konzerns, aktuell nicht bewegt werden. Eigentlich wollte Mercedes die Beteiligung an Daimler Truck übertragen, hatte die Transaktion aber vor Kriegsbeginn noch nicht abgeschlossen.

Ansonsten fällt der Rückzug aus Russland kaum zu Buche, dem Unternehmen geht es weiter blendend. Mercedes war weniger von Lieferanten aus der Ukraine, die etwa Kabelbäume für Autos herstellen, abhängig als andere Autohersteller. Mercedes stehe „in engem Kontakt mit Lieferanten, die in der Ukraine tätig sind, um die Lieferketten abzusichern“, heißt es in der Mitteilung. Dafür habe man die Produktion an andere Standorte innerhalb des Lieferantennetzwerks verlagert. In einigen Werke seien aufgrund der Lieferschwierigkeiten Schichtpläne angepasst worden.

Absatz sinkt, Umsatz steigt

Die Kunden wollen ohnehin viel mehr Autos mit dem Stern kaufen, als Mercedes aufgrund des Halbleitermangels produzieren kann. Mercedes verkaufte mit 487.000 Autos ein Zehntel weniger als von Januar bis März 2021. Dennoch erzielte der Konzern einen bereinigten Betriebsgewinn von 5,3 Milliarden Euro, knapp ein Fünftel mehr als vor einem Jahr und damit bevor die Halbleiterkrise die Branche richtig traf.

Der Umsatz legte im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 6 Prozent auf knapp 35 Milliarden Euro zu. Die Werte beziehen sich auf die vergleichbaren Zahlen des Geschäfts mit Autos und Vans des damaligen Daimler-Konzerns. Die Abspaltung des Lastwagengeschäfts erfolgte Ende vergangenen Jahres.

„In diesem anspruchsvollen Umfeld sind Widerstandsfähigkeit und Preisdurchsetzung besonders wichtig“, wird Finanzvorstand Harald Wilhelm zitiert. Mercedes produziert und verkauft angesichts der Knappheiten vor allem Luxusmodelle, bei denen der Konzern eine hohe Marge verdient. Die Nachfrage danach sei ungebrochen stark, heißt es in der Mitteilung. Von den Top-End-Fahrzeugen, zu denen etwa Maybach, AMG, die G-Klasse, die S-Klasse und die elektrische S-Klasse EQS zählen, verkaufte Mercedes 78.000 Autos, das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzrendite der Autosparte stieg um gut anderthalb Prozentpunkte auf 16,4 Prozent und übertraf damit die Markterwartung. Für das Gesamtjahr will die Autosparte eine Rendite am oberen Ende der Spanne von 11,5 bis 13,0 Prozent erwirtschaften. Der Gesamtkonzern erwartet einen Umsatz, der leicht über dem des Vorjahres liegt, und einen Vorsteuergewinn auf dem Rekordniveau von 2021.

Allerdings führten die geopolitischen Rahmenbedingungen zu größerer Unsicherheit. Die Folgen des Ukraine-Krieges seien „nicht vorhersehbar“, heißt es in der Mitteilung. „Eine Eskalation über den aktuellen Stand hinaus könnte erhebliche negative Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit von Mercedes-Benz haben.“