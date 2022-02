Luxus-Absatz steigt stark : Mercedes macht 23 Milliarden Euro Gewinn

Daniel W. Küster

24.02.2022 - 13:03

Hallo Herr Rheingans, guter Vorschlag! Das lässt sich bei "läppischen" 23 Mrd. sicherlich etwas machen. Ansonsten immer schön nach der Devise: "Verluste sind zu sozialisieren, Gewinne zu privatisieren." JFK sagte mal vor vielen Jahren: "Don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country!"Davon hat sich Deutschland leider sehr entfernt.