Luxus-Absatz steigt stark : Mercedes macht 23 Milliarden Euro Gewinn

Der Mercedes-Konzern hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 23,4 Milliarden Euro erzielt, fast sechsmal so wie im Vorjahr, als der Gewinn 4 Milliarden Euro betragen hatte. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. In den Zahlen ist auch noch das inzwischen abgespaltene Lastwagengeschäft enthalten. Die Abspaltung hatte nach Angaben des Konzerns einen Einmal-Effekt zur Folge, der 9 Milliarden Euro zum Gewinn beitrug.

Mercedes profitierte dabei sogar indirekt von den Auswirkungen des Halbleitermangels. Dadurch wurde das Angebot knapp. Der Konzern konnte höhere Preise für seine Autos verlangen. Die wenigen verfügbaren Chips baute er – wie die gesamte Branche – vor allem in Modelle ein, die viel Geld abwerfen. Bei den „Top-End-Fahrzeugen“ hat Mercedes sogar einen Verkaufsrekord erzielt. Deren Verkäufe stiegen Nach Angaben von Vorstandschef Ola Källenius um 30 Prozent, die der Elektroautos um zwei Drittel.

Zu den „Top-End-Fahrzeugen“ zählt der Konzern die Luxuslimousinen Maybach, die hochmotorisierten AMG-Modelle, die eckige G-Klasse, die S-Klasse, den Geländewagen GLS und die elektrische S-Klasse EQS. Allein in China verkauft Mercedes jeden Monat mehr als 1000 Maybach-Modelle.

5,35 Milliarden Euro für die Aktionäre

Nach eigenen Angaben hat der Konzern trotz der Luxusstrategie die europäischen CO2-Grenzwerte für die Neuwagenflotte eingehalten. Diese habe 115 Gramm CO2 je Kilometer betragen und damit die Vorgabe von 125 Gramm unterboten.

Das Unternehmen begründete das Rekordergebnis zudem mit einer „konsequenten Kostendisziplin“. Seit dem Jahr 2019 seien die Kosten in der Autosparte um 16 Prozent gesunken. Kritiker bemängeln immer wieder, dass der Konzern trotz der Rekordergebnisse Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, wenn in der Produktion Chips fehlen.

Die hohen Überschüsse sollen auch den Anlegern zugutekommen. Insgesamt will Mercedes 5,35 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Je Aktie soll die Dividende 5 Euro betragen, davon gehen 0,7 Euro auf Daimler Truck zurück. Der Lastwagenkonzern, der Ende März seine Zahlen präsentiert, wird dieses Jahr keine eigene Dividende ausschütten. Im Vorjahr hatte Daimler 1,35 Euro je Aktie ausgezahlt.

Die hohen Preise, die die Kunden für die Mercedes-Autos gezahlt haben, glichen den niedrigeren Absatz mehr als aus. Der Umsatz des gesamten alten Daimler-Konzerns stieg um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 167 Milliarden Euro. In der Auto-Sparte war der Absatz um 5 Prozent gesunken, während der Umsatz um 11 Prozent zulegte.

Für das laufende Jahr rechnet Mercedes weiterhin mit Lieferengpässen wegen des Halbleitermangels, hofft aber auf eine Stabilisierung gegenüber dem Vorjahr. Es sei „derzeit nicht möglich, eine Prognose darüber abzugeben, wann der Halbleitermangel beseitigt sein wird“. Elektroautos und besonders teure Fahrzeuge sollen auch 2022 bevorzugt werden. Die Nachfrage sei unverändert hoch. Die Verkäufe der teuren Modelle sollen um 10 Prozent steigen. Insgesamt sollen Umsatz und Absatz leicht zulegen. Als Umsatzrendite peilt der Konzern 11,5 bis 13 Prozent an.