Menschenrechte in Hongkong : Wo bleibt die Kritik an China?

In Hongkong und Xinjiang sind die Menschenrechte in Gefahr. Deutsche Unternehmen äußern sich trotzdem nicht zu den Verstößen – für sie könnte viel auf dem Spiel stehen.

China schockiert die Welt. Lebenslange Haft droht nun in Hongkong dem, der sich dort für Demokratie einsetzt. Das neue Sicherheitsgesetz bestraft sogar Aktivitäten im Ausland. „Rigoros“ werde man das Gesetz umsetzen, kündigte Carrie Lam, Verwaltungschefin der bisher autonomen Sonderverwaltungszone, an.

Währenddessen erhebt der deutsche Sozialwissenschaftler Adrian Zenz neue Vorwürfe über die Unterdrückung der muslimischen Minderheit in Xinjiang, wo auch Volkswagen ein Werk hat. In der Provinz im Westen soll Chinas Führung mit Hunderttausenden Zwangssterilisationen und Abtreibungen einen „demographischen Genozid“ vorantreiben.

Im Gegensatz zu Amerika, Großbritannien und anderen westlichen Ländern hält sich die deutsche Regierung mit Kritik auffallend zurück und nennt China einen „wichtigen Partner“. Während selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie „Vertrauen“ und „Glaubwürdigkeit“ in China als verloren sieht, stellt sich die Frage, was die Bundesregierung zu ihrer defensiven Haltung treibt.

„Gewichtige Stimmen von großen Konzernen“

„Merkel will die Tür zu China offen halten, aber vor allem Donald Trump vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl keine Steilvorlage mit China-Kritik liefern“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, der F.A.Z. Dagegen mutmaßt der grüne Politiker Reinhard Bütikofer, es könnten wirtschaftliche Interessen sein. Es dürfte wohl „gewichtige Stimmen von großen Konzernen geben“, die der Kanzlerin im Ohr liegen, sagt der EU-Parlamentarier und Vorsitzende der Delegation für Beziehungen zu China im F.A.Z.-„Podcast für Deutschland“. Bütikofer spielt damit auf die zunehmende Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt an. Vor allem in der für den Wohlstand hierzulande so wichtigen Autobranche ist China derzeit der einzige Lichtblick.

Die großen deutschen Luxusmarken haben in China im zweiten Quartal allesamt rekordverdächtige Verkaufszuwächse vermeldet, die halbwegs den Ausfall der Absatzmöglichkeiten in anderen Märkten kompensieren, wo der Corona-Lockdown später als in China kam. Das gilt umso mehr, als China tendenziell die margenstarken großen Autos abnimmt.

Kritische Worte kann man angesichts solcher Abhängigkeit kaum erwarten. Im Fall von Daimler kommt hinzu, dass der mit knapp 10 Prozent Anteil größte Aktionär, Li Shufu, selbst Mitglied im Nationalen Volkskongress ist. „Daimler ist als global agierendes Wirtschaftsunternehmen politisch neutral und hält sich an das Primat der Politik“, lautet klipp und klar die Ansage in Stuttgart.

Menschenrechte sind „Kernwerte des Handelns von VW“

Verglichen damit sind andere Konzerne trotz diplomatischster Formulierungen noch deutlich. Man trage die Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen und Länder, heißt es beim Volkswagen-Konzern, der von seinen 11 Millionen Fahrzeugen fast 40 Prozent in der Volksrepublik absetzt: „Dabei sind Menschenrechte, Gleichberechtigung und Integration Kernwerte des Handelns von Volkswagen.“