Meinauto-Chef : „Das Auto-Abo ist der große Trend“

Aktualisiert am

Rudolf Rizzolli, der Chef der Meinauto Group, spricht im Interview über die Autobestellung von der Couch aus, überschätzte Probefahrten und seinen Spaß an Börsengängen.

Rudolf Rizzolli, 47, will den Umsatz seines Unternehmens in den nächsten vier Jahren verachtfachen. Bild: imago/Stephan Görlich

Herr Rizzolli, Sie leihen Ihren Kunden für 1 bis 4 Jahre ein Auto, dann müssen sie es wieder zurückgeben. Was ist aus dem deutschen Traum geworden: mein Haus, mein Auto, mein Boot?

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das Auto gehört ja dem Kunden. Nur eben auf Zeit. Es ist genau mein Auto, wie ich es mir ausgesucht habe, wie ich es konfiguriert habe, genau in der Farbe, genau in der Ausstattung, genau mit der Schaltung, genau mit dem Motor – genau wie ich es will.