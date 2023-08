Der Frankfurter Gastronom Richard Schmitz in der Rosso Suite an der Alten Oper Bild: Ben Kilb

Sein ganzes Leben arbeitet er schon in Hotels und Restaurants. „Ich liebe die Gastro“, sagt Richard Schmitz. Der 42 Jahre alte Gastronom ist seit Mai Geschäftsführer der Gastronomie in der Alten Oper in Frankfurt. Dazu gehören das Fine-Dining-Restaurant „Opéra“, das Café „Rosso Suite“, die Pausengastronomie bei Veranstaltungen in der Oper sowie das Catering der Kuffler-Gruppe von Frankfurt aus. 70 Festangestellte und 40 Aushilfen beschäftigen alle Gastronomien zusammen. Jobs, die bald auf der Kippe stehen könnten. „Wir brauchen dringend die Entfristung der sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen, damit die Gastronomie flächendeckend in Deutschland überleben kann“, sagt Schmitz.

Im Zuge der Pandemie hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Die Regelung wurde vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise und der Inflation verlängert. Nach jetzigem Stand würde sie jedoch zum Ende des Jahres auslaufen. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA fordert deshalb, die verminderte Mehrwertsteuer auf Speisen „dauerhaft zu entfristen“, so deren Präsidentin Ingrid Hartges. Alles andere wäre „eine Katastrophe für die Branche mit fatalen Folgen für die Gesellschaft, den Staat und die Gastgeber“.