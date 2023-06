Aktualisiert am

Bald Vergangenheit? Ein kaputter Pappkarton des amerikanischen Versandhändlers Amazon Bild: Martin Albermann

Amazon, Zalando und Co. verschicken immer noch Unmengen an Verpackungsmüll. Die EU will deshalb eine Mehrwegquote einführen. Erste Anbieter experimentieren mit Mehrwegtaschen – doch es gibt noch viele Hürden.