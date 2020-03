Bislang keine Engpässe : Medizintechnikhersteller B. Braun kann noch liefern

Der Medizintechnikhersteller B. Braun aus Melsungen in Nordhessen ist derzeit gut aufgestellt, um in der Corona-Krise weiterhin lieferfähig zu sein. „Wir prüfen unsere Lieferketten, um auch die Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen“, sagte Vorstandschefin Anna Maria Braun während der virtuellen Bilanzpressekonferenz am Freitag. Dafür stehe man in engem Austausch mit den Behörden. „Stand heute ist die Versorgung gesichert. Man muss aber auch ganz klar sagen, das kann sich von Tag zu Tag ändern“, betonte sie. „Unsere Logistik in Melsungen und anderen Standorten ist sehr gefordert, um alle Aufträge abzuarbeiten“, sagte die Gründernachfahrin weiter. Beschäftigte arbeiteten unter hohem Einsatz an den Wochenenden, auch Auszubildende und Vertriebsmitarbeiter, die nicht mehr zu Kunden führen, packten mit an.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Man suche zudem den Austausch mit der Politik in Berlin, damit diese für offene Grenzen eintritt, ergänzte Vorstandsmitglied Meinrad Lugan. Er verwies auf die Grenze zu Polen, an der sich lange Staus gebildet hatten und Lastwagen nicht mehr durchgekommen waren. „Wir sehen außerdem steigende Transportkosten, vor allem im Schiffsverkehr nach Asien“, ergänzte Finanzchefin Annette Beller. Man arbeite jedoch in mehreren Krisenstäben und entwickle entsprechende Maßnahmen, da man sich als Teil der kritischen Infrastruktur auch der besonderen Verantwortung bewusst sei, sagte Braun.