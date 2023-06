Der Fußball geht in die Sommerpause, doch abseits des Spielgeschehens machen sich die Vereinsvertreter Gedanken um die mediale Zukunft. Fußball ist ein Fernsehprodukt, das noch immer hohe Einschaltquoten und satte Einnahmen garantiert. Gerade erst ist ein Geschäft gescheitert, das den 36 Erst- und Zweitligisten wohl rund 2 Milliarden Euro in die Kassen gespült hätte. Der Plan sah vor, dass ein Finanzinvestor 12,5 Prozent der Medienrechte für 20 Jahre erworben hätte – und den Klubs Anschubhilfe im Sportbusiness und der Digitalisierung gegeben hätte.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Nun laufen die Vorbereitungen für das nächste Milliardengeschäft. Zu Beginn des kommenden Jahres steht die Ausschreibung der nationalen Medienrechte für die vier Spielzeiten ab der Saison 2025/2026 an. Die Vergabe ist ein penibel geplanter Vorgang. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, rückt mit Steffen Merkel der bisherige Verantwortliche für den Bereich Medienrechte zum Ko-Geschäftsführer auf. Die Bedeutung des Themas muss freilich kaum noch zusätzlich unterstrichen werden: 1,1 Milliarden Euro je Saison nimmt die DFL als Dachorganisation der ersten und zweiten Liga derzeit im Durchschnitt ein.

Die Gelder sind oft der mit Abstand bedeutendste Einzelposten in der Bilanz der Klubs. Umso bitterer war der Rückgang in der vergangenen Periode. Bis zur Saison 2020/2021 hatte die DFL im Durchschnitt 1,16 Milliarden Euro eingenommen. Zum neuen Zyklus soll aus dem Verkauf der Medienrechte möglichst wieder mehr herausgeholt werden. Denn auch wenn sich die Klubs bisher gegen den Einfluss von Investoren wehren, wissen sie doch, dass sich die Medienlandschaft ändert und damit auch die Gewohnheiten der Zuschauer, wie sie den Fußball konsumieren.

Die Premier League ist weit enteilt

„Wir werden einen ganz anderen Mediendeal sehen“, sagt Robert Schäfer voraus, der das Geschäft aus dem Effeff kennt. Der 47 Jahre alte Fußballfunktionär war zuletzt Vorstandschef von Zweitligist Hannover 96 und führt heute das Beratungsunternehmen RTC Management & Sports in München. „Der Fußball sollte neue Formate anbieten, um zum Beispiel auch die Generation Tiktok abzuholen.“ Gefragt sei eine Berichterstattung, die über den Bundesligaspieltag hinausgeht. „Der Zuschauer kann dann eine Beziehung zu den Spielern seines Vereins aufbauen, wenn er Einblicke in ihren Trainingsalltag und in die Freizeitaktivitäten außerhalb des Spielfelds erhält. So etwas müssen die künftigen Medienrechte hergeben“, schlägt Schäfer vor.

Aktuell liegen die Pläne der DFL beim Kartellamt, auch potentiell interessierte Bieter haben Einblick. Die wichtigste Änderung: Für den Fußballfan kann es einfacher werden, mit nur einem einzigen Abonnement die Spiele seines Vereins zu sehen. Die sogenannte „No-Single-Buyer-Rule“ soll nämlich wegfallen, sodass die Live-Rechte wieder an einen einzigen Anbieter gehen könnten. Wer aktuell jedes Spiel seines Lieblingsverein live sehen möchte, braucht ein Abo von Sky und von Dazn . Letztere halten die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele, Sky zeigt den Samstag. Auch sehen die Pläne, über die zuerst das Fachmagazin „Spobis“ berichtet hatte, die Abschaffung der englischen Woche, also von Spielen unter der Woche, vor. Dafür soll die Winterpause kürzer werden, auch fünf weitere Spiele am Sonntagabend sind vorgesehen, und die Rechtekäufer sollen besser Spiele auswählen können. Der Aspekt ist keine Kleinigkeit, denn mit den Aufsteigern Darmstadt und Heidenheim kommen zwei Vereine in die erste Liga, die im Vergleich zu den Absteigern Schalke 04 und Hertha BSC erheblich weniger Zuschauer in die Stadien und vor den Fernseher locken.

Tatsächlich finden sich in den Plänen für den neuen Zyklus auch Aspekte, die Schäfers Forderungen nachkommen. Die DFL will den Käufern der Live-Rechte etwa gestatten, weitere Inhalte rund um die Vereine und Spieler zu produzieren und zu vermarkten. Ein Teil des gescheiterten Investorendeals wäre der Aufbau einer eigenen Streamingplattform seitens der DFL gewesen, über die wohl auch genau dies versucht worden wäre. Außerdem schwebt der DFL der Verkauf eines Rechtepakets aus kurzen Clips für das Entertainment-System im Auto vor.