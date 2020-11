Wettbewerb mit Beyond Meat : McDonalds entwickelt eigene fleischlose Burger

Die Nachfrage ist groß: Schon im vergangenen Jahr testete McDonalds einen Burger mit Fleischersatz – damals noch von Beyond Meat. Bild: Reuters

Mit eigenen pflanzenbasierten Produkten antwortet McDonalds auf einen Trend. Der Konzern will seinen „McPlant“ selbst herstellen und so Konkurrenten wie Beyond Meat in die Schranken weisen.