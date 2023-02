Die Unternehmensberatung McKinsey steht laut Medienberichten nach Jahren der Expansion erstmals vor einer größeren Kürzungsrunde. Bis zu 2000 Stellen sollen gestrichen werden, berichten die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen seien vor allem Mitarbeiter im sogenannten „Back-Office“, also Mitarbeiter, die nicht in direktem Kundenkontakt stehen, sondern solche, die die Berater bei ihrer Arbeit unterstützen, etwa in Abteilungen wie Personalwesen, Technologie und Kommunikation. Intern werde der Plan als „Projekt Magnolia“ bezeichnet. Er solle in den kommenden Wochen fertig gestellt werden, die endgültige Zahl der zu streichenden Stellen könnte sich dabei auch noch ändern.

McKinsey selbst bestätigt die Zahl auf Anfrage der F.A.Z. nicht, dementierte die Existenz des „Projekts Magnolia“ aber auch nicht. Es sei aber noch zu früh, über Stellenkürzungen zu spekulieren, derzeit werde „ergebnisoffen“ nachgedacht: „Wir sind dabei, die Arbeitsweise unserer Teams, die keinen direkten Kundenkontakt haben, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt neu zu gestalten, damit diese Teams unsere Firma effektiv unterstützen und mit ihr wachsen können“, erklärte McKinsey in einer E-Mail. McKinsey stelle aber „auf Grund der steigenden Nachfrage unserer Klienten“ weiterhin Fachleute ein, die direkt mit Kunden zu tun haben.

McKinsey ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Das Geschäft der Strategieberatung hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahren nahezu verdreifacht. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat McKinsey 17.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Rund um die Welt arbeiten mittlerweile schätzungsweise 45.000 Menschen für McKinsey, vor fünf Jahren waren es noch 28.000, vor zehn Jahren waren es erst 17.000.

Wie groß das Geschäft in einzelnen Ländern ist, darüber schweigt McKinsey. Als Partnerschaft unterliegt das Beratungshaus weit geringeren Publizitätspflichten als börsennotierte Unternehmen. In Deutschland arbeiten für McKinsey mittlerweile schätzungsweise 3000 Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete McKinsey im Jahr 2021 erstmals einen globalen Jahresumsatz von rund 15 Milliarden Dollar, im vergangenen Jahr dürfte er noch weiter gestiegen sein. An der Spitze von McKinsey steht seit Juli 2021 der Amerikaner Bob Sternfels. Er wurde von den 650 wahlberechtigten Seniorpartner an die Spitze gewählt, nachdem sie seinem Vorgänger Kevin Sneader wenige Tage zuvor überraschend die sonst übliche zweite Amtszeit verweigert hatten.