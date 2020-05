McKinsey-Deutschlandchef : „Wir sind der Goldstandard“

Aktualisiert am

„Schüler und Lehrer können jetzt plötzlich Programme wie ,Teams‘ und ,Zoom‘ bedienen“: McKinsey-Deutschlandchef Cornelius Baur Bild: Franziska Gilli / Archivbild

McKinsey will trotz Krise mehr Berater einstellen und bewertet die schnellen Reaktionen in Unternehmen positiv. Ein Gespräch mit Deutschland-Chef Cornelius Baur über die Pandemie, den Wirtschaftseinbruch und was vom Homeoffice bleibt.