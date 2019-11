Aktualisiert am

Affäre am Arbeitsplatz : McDonalds feuert seinen Chef

Die Fast-Food-Kette McDonalds hat ihren Vorstandsvorsitzenden entlassen. Grund dafür ist, dass Steve Easterbrook einer Beziehung mit einer ihm dienstlich unterstellten Person gehabt habe, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit habe er „schlechtes Urteilsvermögen“ an den Tag gelegt und gegen Vorschriften von McDonalds verstoßen, begründete das Unternehmen am Sonntag amerikanischer Zeit die Entscheidung des Aufsichtsrats.

Sein Nachfolger wird demnach Chris Kempczinski sein, der bislang für das Amerika-Geschäft mit seinen rund 14.000 Filialen zuständig war. Kempczinski arbeitet seit 2015 für McDonalds, zuvor war er beim Lebensmittelkonzern Kraft Foods tätig.

„Ein Fehler“

Amerikanische Medien zitierten aus einer E-Mail, die Easterbrook am Sonntag an seine Mitarbeiter geschickt hatte. „Das war ein Fehler“, schrieb er darin. „In Anbetracht der Werte des Unternehmens bin ich auch der Meinung des Aufsichtsrats, dass es für mich Zeit ist weiterzuziehen.“

Die Beziehung, die zur Entlassung führte, wurde laut McDonald’s von beiden Seiten gewünscht. Die Unternehmensmitteilung ließ keinen Schluss darauf zu, ob Easterbrook mit einem Mann oder einer Frau liiert war.

Das Unternehmen mit weltweit rund 36.000 Schnellrestaurants hatte seine Investoren unter Easterbrooks Führung zuletzt eher enttäuscht. Im dritten Quartal war der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) gesunken. Der Absatz in den Vereinigten Staaten in etablierten Filialen legte mit einem Plus von 4,8 Prozent zwar zu, blieb aber unter den Prognosen der Analysten.