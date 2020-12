Maye Musk : „Meine Familie macht, was niemand sonst tut“

Es war das Jahr des Elon Musk. Nachdem er lange als Großmaul gegolten und mit seltsamen Tweets auf sich aufmerksam gemacht hatte, wird er seit diesem Jahr von allen ernst genommen. Sein Elektroauto-Unternehmen Tesla wurde zum wertvollsten amerikanischen Autokonzern aller Zeiten. Endlich macht die Firma genug Gewinn, um in den amerikanischen Aktienindex S&P 500 aufgenommen zu werden. Und Musks Raumfahrt-Start-up Space X brachte zum ersten Mal Menschen ins Weltall. Wie Elon Musk tickt, versteht man besser, wenn man seine Mutter Maye kennenlernt. Am Donnerstag erscheint ihre Autobiographie „Eine Frau, ein Plan“. Sie hat nämlich selbst einiges zu erzählen: Als Zweijährige zog sie mit ihrer Familie von Kanada nach Südafrika – teils wegen der Abenteuerlust ihres Vaters, teils weil er sich mit der kanadischen Regierung angelegt hatte, deren Politik ihm zu kommunistisch erschien. Heute ist Maye Musk eines der weltweit gefragtesten Models über 70, Ernährungsberaterin und Referentin mit zwei Masterabschlüssen, das Ganze mit einem bewegten Privatleben. Die Familie Musk ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.

Frau Musk, Ihr neues Buch enthält eine ziemlich schockierende Episode aus Ihrem Leben. Sie erzählen, wie Ihr Mann Sie verprügelt und Ihr Sohn Elon verzweifelt versucht, Ihnen zu helfen...

Ja, und Elon war ja noch so klein. Er ging ihm nur bis zum Knie und hat ihn in die Kniekehlen geboxt, damit er aufhört.

Warum wollten Sie diese Geschichte erzählen?

Die Idee für mein Buch kam, weil Leute mich oft um Rat fragen oder mir von ihren Problemen erzählen. Aber ich wusste erst nicht so richtig, was ich schreiben sollte. Also fragte ich meine Kinder – Elon, Kimbal und Tosca –, und sie haben mir alle gesagt, ich müsse auch davon sprechen, wie hart mein Leben manchmal war. Ich hatte erst die Sorge, dass das dann zu negativ wird. Aber meine Kinder meinten, die Leute müssten wissen, was ich durchgemacht habe. Sie finden, es war sogar noch schlimmer, als es jetzt im Buch steht, womit sie nicht unrecht haben. Mein Bruder und meine Zwillingsschwester wussten nie davon. Das ist der Punkt: Man spricht nicht darüber.

Sie haben nicht mal mit Ihrer Zwillingsschwester gesprochen, zu der Sie ein sehr enges Verhältnis haben?

Nein, man spricht darüber nicht mit den Freunden, nicht mit der Familie. Ich weiß nicht, wieso. Ich denke, Frauen müssen diese Geschichten mehr erzählen, auch damit sie schneller aus einer solchen Situation herauskommen.

Trotzdem wirken Sie in Ihrem Buch insgesamt wie eine Optimistin. Wie haben Sie es geschafft, eine positive Einstellung zu behalten?

Wenn Sie einmal aus einer Situation heraus sind, ist alles besser. Natürlich hatte ich Geldprobleme, aber man muss ja nicht unbedingt ins Kino gehen oder ins Restaurant. Man braucht auch nicht unbedingt neue Schulkleidung für die Kinder, Sie können gebrauchte nehmen. Man braucht auch keine übergroßen Mahlzeiten, manchmal gab es bei uns auch nur Erdnussbutter-Sandwiches als Hauptmahlzeit. Man kann auf viel Luxus verzichten. Solange man ein Dach über dem Kopf und ein Bett hat, ist alles in Ordnung.

Kommt diese Zeit trotzdem manchmal bei Ihnen noch hoch? Fühlen Sie manchmal noch Wut, dass Ihnen das passiert ist?

Na ja, das ist jetzt vierzig Jahre her, und ich bin seit langem geschieden. Eigentlich spüre ich keine Wut mehr. Es gibt genügend andere Dinge, über die ich mich ärgern kann. Wenn Sie von Ihrem Ehemann geschlagen werden, was können Sie tun? Und wenn ich meinen Mann nach Elon verlassen hätte, dann hätte ich nicht meine anderen beiden wunderbaren Kinder.