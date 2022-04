Ökonom Moritz Schularick : Wirtschaftshistoriker mit Weitblick

Moritz Schularick ist der Mann der Stunde. Im ersten Moment mag es verwundern, dass der Bonner Ökonom vor allem in die Vergangenheit blickt, um Antworten auf aktuelle Fragen zu finden. In der Debatte um ein Energieembargo sind seine Einsichten aber von großer Bedeutung. Beispiele für konkrete Anpassungen an Lieferstopps gibt es nicht? Stimmt nicht, sagt Schularick, der an der vielbeachteten Bachmann-Studie über die Auswirkungen eines Energieembargos mitgearbeitet hat.

Er verweist etwa auf die Atomkatastrophe in Fuku­shima oder die dreimonatige Stilllegung der Druschba-Ölpipeline wegen Verunreinigungen. „Solche realen Daten sind die beste Antwort, die es aktuell geben kann“, sagt er.