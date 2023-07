Aktualisiert am

New York

Die berühmte Plastikpuppe wird zum Filmstar – und ihr Hersteller wirft eine Vermarktungsmaschinerie an, die nicht einmal vor einem pinkfarbenen Hamburger halt macht.

Als die dänische Popgruppe Aqua 1997 das Lied „Barbie Girl“ herausbrachte und zu einem Welthit machte, war Mattel alle andere als begeistert. Dem Hersteller der berühmten Puppe missfiel der Text des Liedes. Barbie wird als „blondes Bimbo-Mädchen“ besungen, und einige Passagen können als sexuelle Anspielungen verstanden werden. Mattel trat einen Rechtsstreit mit dem Musiklabel von Aqua los, der fast fünf Jahre dauerte und durch mehrere In­stanzen ging, sogar den Obersten Gerichtshof in Washington wollte das Unternehmen einschalten. Aber die Gerichte werteten das Lied als zulässige Parodie. Eines der Urteile schloss mit dem denkwürdigen Satz: „Den Parteien wird geraten, zu chillen.“

Heute ist der Spielzeughersteller um einiges entspannter, wenn es um sein bekanntestes Produkt geht. In dieser Woche kommt der mit großen Erwartungen verbundene erste „Barbie“-Realfilm in die Kinos, und viele Beteiligte an dem Projekt haben bekundet, Mattel habe ihnen weitgehende kreative Freiheit gelassen. Der Film zeichnet nicht nur ein selbstironisches Bild von Barbie, er macht sich auch über das Management von Mattel und seine vergangenen Fehltritte lustig.

Für den Konzern ist der Film von enormer Bedeutung. Er verbindet damit nicht nur die Hoffnung, mehr Barbie-Puppen zu verkaufen. Die Kinoproduktion ist der Ausgangspunkt einer breiter angelegten Kommerzialisierungsstrategie für Mattels Produktpalette, die weit über das Spielwarenregal hinausgeht.

Konzernchef Ynon Kreiz will mehr Kapital aus seinem Arsenal von Spielwaren schlagen, ähnlich wie es die Superheldenschmiede Marvel für ihre diversen Figuren tut. Insgesamt mehr als ein Dutzend Filme sind in Vorbereitung, darunter Produktionen rund um das Kartenspiel Uno und um Matchbox-Spielzeugautos.

Hamburger in Pink

Kreiz kann sich auch vorstellen, Mattels geistiges Eigentum in Videospielen oder Fahrgeschäften in Freizeitparks zu verwerten. Und für den Barbie-Film selbst hat er eine gigantische Merchandising-Maschinerie mit Lizenzartikeln aller Art angeworfen. Die Modekette Gap hat eine Barbie-Kollektion, darunter sogar ein Hoodie für Hunde. Microsoft bietet eine pinkfarbene Version seiner Videospielekonsole Xbox an, der Wandfarbenhersteller Backdrop verkauft eine von Barbie inspirierte Reihe von Pastellfarben.

In den brasilianischen Lokalen der Imbisskette Burger King gibt es ein Barbie-Menü, dazu gehört ein Hamburger mit pinkfarbener Soße. Auch an der Wall Street gibt es offenbar Hoffnung, dass der Film das Geschäft von Mattel ankurbelt. Der Aktienkurs ist innerhalb eines Monats um 15 Prozent gestiegen.

Der Barbie-Film ist nicht nur für Mattel ein großer Hoffnungsträger, sondern für die gesamte Filmindustrie. Für Hollywood war es bislang ein enttäuschendes Kinojahr. Die Umsätze an den amerikanischen Kinokassen liegen um mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019, also vor der Pandemie. Auch Neuauflagen bekannter Filmreihen wie „Indiana Jones“ und „Mission Impossible“ blieben hinter den Erwartungen zurück.

„Barbie“ wird viel zugetraut, manche Beobachter rechnen mit einem Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen Dollar am Startwochenende in Amerika. Es gab auch einigen Rummel um den gleichzeitigen Start von „Barbie“ und dem ebenfalls mit Spannung erwarteten, aber thematisch völlig anders gelagerten Film „Oppenheimer“ über den sogenannten Vater der Atombombe.

„Barbenheimer“

In sozialen Netzwerken wurde unter dem Schlagwort „Barbenheimer“ viel darüber gesprochen, sich beide Filme hintereinander anzusehen. In jedem Fall wäre ein guter Start von „Barbie“ eine willkommene Nachricht für die Filmindustrie inmitten der schwersten Arbeitskämpfe, die sie seit vielen Jahren erlebt hat. Seit vergangenem Freitag streiken die Schauspieler, die Drehbuchautoren haben schon im Mai die Arbeit niedergelegt.