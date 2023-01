Maschinenbau : Die Kosten des Bürokratie-Tsunamis

Es gehört auch im deutschen Maschinenbau zum guten Ton, den Wust an Bürokratie zu beklagen. Und doch war das, abgesehen von der nachvollziehbaren Zusatzbelastung im Tagesgeschäft, bisher ein Stochern im Nebel. Die tatsächlichen Kosten waren unbekannt. Um diese Wissenslücke zu schließen, hat der Branchenverband VDMA das Bonner Institut für Mittelstandsforschung (IfM) beauftragt, genauer hinzusehen, was den finanziellen und personellen Aufwand betrifft. Eine Studie legt nun offen, was ausufernde Bürokratie im mittelständisch geprägten Maschinenbau bedeutet – gemessen am Umsatz und an den erforderlichen Stellen in den Unternehmen.

Die Kleinen trifft es am härtesten

Die Ergebnisse, so pointiert sie sind, hätten sogar noch deutlicher ausfallen können, hat sich das von Präsidentin Friederike Welter geleitete IfM doch auf die 375 verschiedenen Regelungen allein auf Bundesebene beschränkt. Es wäre zu aufwendig gewesen, die Studie auf weitere Regelungen in den Kommunen, den Ländern und auf EU-Ebene zu erweitern. Kurzum: Die ermittelte Belastung ist hoch, die tatsächliche noch höher. Kleine Unternehmen trifft es so oder so härter als große.