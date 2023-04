Martin Viessmann sagt, dass er eigentlich nicht reden möchte. Er ist im Auto unterwegs an diesem Mittwochmorgen, aber das ist es nicht. Er werde zusammen mit seinem Sohn Maximilian in den nächsten Tagen ein größeres Interview geben zum Verkauf des Heizungsunternehmens, das seinen Namen trägt, an den amerikanischen Konzern Carrier . Bis dahin wolle er sich zurückhalten. Dann gibt er nach. Gut, einige Minuten seien möglich. Und ja, er sei emotional mitgenommen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das ist kein Wunder, denn das Unternehmen ist 106 Jahre alt und genau so lange in Familienhand. Es ist das Lebenswerk nicht nur von Martin Viessmann, dem Gründerenkel, sondern das der ganzen Familie. Für manche Beobachter ist es auch der Ausverkauf eines deutschen Familienunternehmens, eine Kapitulation. Oder, für ganz Misstrauische, das große Kassemachen. Es geht schließlich um 12 Milliarden Dollar für dass Viessmann-Kerngeschäft rund um Wärmepumpen. Zu den 100 reichsten Deutschen soll Martin Viessmann schon vorher gehört haben, jetzt rückt er noch ein paar Plätze nach oben. Er aber sagt, es gehe ihm um „soziale Verantwortung“. Nicht um Geld.

„Richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“

Er sagt das ganz selbstverständlich, nicht so, als müsste er sich nach dem Teilverkauf der Firma rechtfertigen. Martin Viessmann ist mit sich im Reinen, denn sein Kopf hat entschieden, nicht der Bauch. Er will Viessmann bewahren, nicht aufgeben. Das sei mit amerikanischer Hilfe gegen starke asiatische Konkurrenz möglich, ohne sie sehr schwierig. Außerdem bleiben Unternehmensteile mit einem Umsatzanteil von rund einer Milliarde Euro in Familienhand. Er werde also Unternehmer in Nordhessen bleiben, regional verwurzelt, ganz er selbst. Und nein, er werde natürlich nicht in irgendeine Milliardärsenklave gehen, um dort seinen Lebensstil zu ändern. Man habe andere Möglichkeiten durchgespielt, versichert er. Aber: „Es ist, ganz rational, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.“

Martin Viessmann, offiziell „Chairman of the Board of Directors“, wird im Oktober 70 Jahre alt, er ist zweifacher Vater, Großvater, Betriebswirt. Er hat das Unternehmen – vier Milliarden Euro Jahresumsatz, knapp 15.000 Beschäftigte – nicht nur größer gemacht, als zu erwarten war, sondern auch bekannter. Zu ihm, an den Stammsitz nach Allendorf an der Eder, kam Angela Merkel, als das Unternehmen 100 Jahre alt wurde. Und Olaf Scholz kam, als die Wärmepumpe immer mehr in den Fokus rückte und er sich ansehen wollte, wie Entwicklung, Bau und Verkauf so funktionieren.

Martin Viessmann, ein geduldiger, zugewandter Zuhörer, kann mit Kanzlern so gut wie mit Arbeitern in seinen riesigen Fabriken. Das ist eine seiner Stärken. Er hat keinen Dünkel, und die Extravaganzen, die er sich leistet, weiß er im Hintergrund zu halten. Meistens jedenfalls. Dazu gehört eine große Sammlung an Mercedes-Oldtimern, aber auch der kleine eigene Flughafen nahe der Viessmann-Werke, der es erleichtert, das fernab gelegene Allendorf schneller zu verlassen und wieder zu erreichen, als das auf Autobahnen und Landstraßen möglich wäre. Und das Jagen gehört auch dazu.