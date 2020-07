Geigenbauer von Weltruf : Jahrelange Wartezeit für die „singenden Seelen“

In Landberg am Lech fertigt Martin Schleske Geigen, die zu den besten der Welt gehören. Er beschäftigt sich intensiv mit Akustik. Dabei hilft ihm sein Physikstudium.

Martin Schleske bringt sehr unterschiedliche Disziplinen zusammen: Er ist Geigenbaumeister, hat Physik studiert und beschäftigt sich mit Religion. In seiner Werkstatt in Landsberg am Lech stellt er mit drei Mitarbeitern besondere Geigen her, seit 24 Jahren. Die „New York Times“ hat ihn als einen führenden Geigenbauer aus Deutschland bezeichnet.

Zwei Kollegen helfen bei der Herstellung, ein Mitarbeiter arbeitet im Büro. Im Jahr werden rund 25 Geigen gefertigt. Die lange Produktionszeit lohne sich, sagt Schleske, da die Geigen so qualitativ besser und vor allem außergewöhnlich würden. Ein gutes Instrument sei für den Musiker wie seine Stimme eine singende Seele. „Eine wirklich gute Geige ermöglicht es dem Musiker zu fliegen“, sagt Schleske.

Seine „singenden Seelen“ sind international bekannt und begehrt. Derzeit stehen 40 bis 50 Musiker auf seiner Warteliste, vier Fünftel sind Berufsmusiker. Eine Geige kostet zwischen 25 000 und 50 000 Euro. Schleske stellt auch Bratschen für einen ähnlichen Preis her und Celli, die 40 000 bis 60 000 Euro kosten. Jährlich verkauft er etwa drei Celli und fünf bis sechs Bratschen. „Richtig wertvoll wird es, wenn ich nicht mehr lebe“, sagt er. Dann kämen keine Geigen mehr hinzu. „Alles, was begrenzt ist, ist wertvoll.“

Umfangreiche Akustikanalysen

Zu den Kunden gehören die bekannten Violinisten Ingolf Turban und Jehi Bahk. Schleskes Instrumente kauft man nicht einfach in seinem Laden. Er möchte zunächst jeden Kunden kennenlernen, um den Charakter einschätzen zu können. „Wenn eine Geige fertig ist, prüfe ich innerlich, zu wem sie passen könnte. Und dann rufe ich an und meine, ja, es könnte sein, dass deine Geige fertig ist.“ Dann lädt er den Kunden ein, das auszuprobieren. Bis ein solcher Anruf kommt, können allerdings zwei bis drei Jahre vergehen. Passt die Geige, dann löst das starke Gefühle aus.

Schleske erschafft seine Geigen mit Hilfe von Akustikanalysen, die er in seinem Akustiklabor durchführt. Die wichtigsten sind die Modalanalyse und die Spektralanalyse/Schallanalyse. Bei der Modalanalyse werden die Schwingungsformen gemessen und dann animiert. „Dadurch kann man systematische A-B-Vergleiche verschiedener konstruktiver Veränderungen durchspielen und deren Einfluss auf die Akustik verstehen“, erklärt Schleske. Diese computergestützte Analyse stammt aus der Luft- und Raumfahrt. Jede Geige besitzt eine Eigenschwingung, die bestimmt, wie das jeweilige Instrument klingt und wie es sich spielen lässt. Durch die Modalanalyse wird beim Neubau von Streichinstrumenten der Klang eingestellt.

Bei der Spektralanalyse/Schallanalyse wird die Schallabstrahlung gemessen und räumlich dargestellt: Was wird genau an Schall abgestrahlt, wenn das Instrument angeregt wird? Die musikalischen Informationen, die so gewonnen werden, werden auf farbigen Landkarten sichtbar gemacht. Aussagekräftig ist der Vergleich mit anderen Instrumenten. Die Spektralanalyse erstellt ein individuelles Resonanzprofil. Unter anderem liefert das Resonanzprofil Daten für die psychoakustische Auswertung: wie ein Ton das Innenohr eines Menschen anregt. Das Resonanzprofil wird mit Hilfe von 36 Messungen der räumlichen Schallabstrahlung ermittelt. Schleskes Forschungsergebnisse hat das Deutsche Museum in München in seine Sammlung aufgenommen.