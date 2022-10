Lieferstopp : Mars legt sich mit Rewe und Edeka an

Aktualisiert am

Mars legt sich mit Rewe und Edeka an

Der Streit um die Preise im Handel eskaliert weiter: Der Lebensmittelkonzern Mars liefert seine Produkte nicht mehr an Edeka und Rewe.

Der amerikanische Lebensmittelhersteller Mars beliefert die beiden größten Supermärkte in Deutschland, Edeka und Rewe, nicht mehr. Grund dafür ist die Forderung des Herstellers nach höheren Preisen, die die Händler nicht akzeptieren wollten.

Rewe bestätigte den Lieferstopp auf Anfrage der F.A.Z. „Es ist richtig, dass Mars einen Lieferstopp ausgesprochen hat, weil wir trotz intensiver Verhandlungen derzeit keine Basis sehen, die seitens Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren“, heißt es von einem Sprecher des Unternehmens. Die Folge: Derzeit wird das gesamte Sortiment von Mars nicht mehr an Rewe geliefert. Laut Branchenexperten sollen sich selbst die Lager bei Rewe langsam leeren. An Edeka soll Mars schon seit gut drei Monaten nicht mehr liefern. Näher wollte sich das Unternehmen jedoch nicht zu den Verhandlungen äußern. Nur so viel: Es handele sich um einen „einseitigen Lieferstopp des Herstellers“.

Mars zählt zu den größten Lebensmittelherstellern der Welt und führt zahlreiche bekannte Marken im Sortiment. Zu den 300 Marken gehören unter anderem Süßigkeiten und Kaugummis wie Snickers, Twix und M&M’s, Tierfutter wie Whiskas, Sheba und Pedigree, aber auch die Reismarke Ben’s Original.

Immer häufiger kommt es bei den Lebensmittelhändlern zu Streitigkeiten mit den Herstellern. Zuletzt sorgte der Disput zwischen Coca Cola und Edeka für Aufsehen. Der Lieferstopp des Getränkeherstellers landete sogar vor Gericht. Zwar muss Cola laut Landgericht Hamburg derzeit keine Waren an Edeka liefern, das letzte Wort soll aber auch hier noch nicht gesprochen sein. Derweil streiten auch andere munter weiter: Ritter Sport mit Lidl – und Kaufland oder Edeka und Netto mit Milka-Hersteller Mondelez.

Mars fordert „Mondpreise“

Die Händler werfen den Herstellern vor, unverhältnismäßig hohe Preisforderungen zu stellen: „Die großen, internationalen Markenkonzerne verfügen nicht nur über eine Angebotsmacht, sondern auch über einen zunehmenden Konzentrationsgrad“, kritisiert Edeka. Das Ungleichgewicht in den Kräfteverhältnissen spiegele sich unmittelbar in den Einkaufsverhandlungen wider. Die Hersteller sehen das anders – und unterstellen den Händlern, nicht auf die stark angestiegenen Kosten der Hersteller einzugehen.

Auch Rewe sehe sich „mit weiteren Wellen von Preisforderungen konfrontiert“, heißt es. Zum Teil könne Rewe diese nachvollziehen, wenn diese aus höheren Rohstoff- und Energiepreissteigerungen resultierten. „Leider sehen wir aber auch Forderungen, die sich in ihrer Höhe mit keinem dieser oder anderer Faktoren begründen lassen.“ Solche Forderungen lehne das Unternehmen strikt ab.

Neu ist eigentlich auch der Streit zwischen Mars und dem deutschen Handel nicht: So kritisierte der Discounter Netto – der zur Edeka-Gruppe gehört – schon Anfang August in den Sozialen Medien den Markenhersteller. Dort wirft der Händler ihm vor, „Mondpreise zu fordern.“ Auf dem Sozialen Medium Instagram heißt es: „Der Hersteller Mars fordert eine unangemessene Preiserhöhung.“ Auf dem dazugehörigen Foto zeigt Netto eine Packung „M&M's“, daneben das laut Händler günstigere Eigenmarkenprodukt. Für die als verschwiegen geltenden Händler ist diese lautstarke Kritik ungewöhnlich.

Und was soll der Kunde jetzt machen, wenn es Markenprodukte von den großen Herstellern nicht im Regal gibt? „Wir weisen unsere Kunden aktuell aktiv auf die Eigenmarken-Alternativen hin“, heißt es von Rewe. Die Eigenmarken hätten in den vergangenen Wochen zum Teil im zweistelligen Prozent-Bereich zugelegt. „Das bestätigt uns darin, dass immer mehr Menschen sehr genau auf das Geld achten müssen und gezielt qualitativ vergleichbare Eigenmarken einkaufen.“ Und die Botschaft an Mars? Vermutlich: Wir können es auch ohne dich.