Marode Infrastruktur : Wie der Bundesverkehrsminister 4000 Brücken modernisieren will

Mit der Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid hat alles begonnen. Seitdem die Hiobsbotschaften über die marode Brücke und ihre sofortige Sperrung auf dem Tisch des Bundesverkehrsministers liegen, ist Volker Wissing (FDP) in Hab-Acht-Stellung. Denn: Womöglich ist Lüdenscheid überall.

Eine „Brückenbilanz“ hat er deshalb anfertigen lassen, die alle 40.000 Brücken in Deutschland auf ihre Tragfähigkeit geprüft hat, das Ergebnis war „nicht rosig“, wie Wissing es zurückhaltend formuliert. Man könnte es auch einen gigantischen Modernisierungsstau nennen: 4000 Brücken müssen in den nächsten acht Jahren saniert oder erneuert werden, vorrangig im Westen des Landes. Das sind 2700 mehr als bisher geplant, sie kamen quasi über Nach noch einmal hinzu.

Am Donnerstag lud Wissing deshalb nach Berlin zum „Brückengipfel“. Nicht nur Politik, Behördenspitzen und Bauwirtschaft kamen zusammen, auch Naturschutzverbände lud er ein. Schließlich können sie mit ihren Klagen jede noch so sorgfältige Planung verhindern. Beim Mammutprojekt „Brückensanierung“ ist jedoch Einigkeit gefragt – und jede Menge Geld.

2,5 Milliarden für Deutschlands Brücken

Die Finanzierung für diese Aufgabe wurde noch einmal gehörig aufgestockt: Von 2026 an gibt es jedes Jahr eine Milliarde Euro mehr als bisher geplant. Das macht 2,5 Milliarden Euro im Jahr, um zu verhindern, dass die deutschen Brücken weiter vor sich hin rotten und womöglich plötzlich gesperrt werden müssen.

Was in so einem Fall passiert, lässt sich derzeit in Lüdenscheid besichtigen. Der Name der Bergstadt im Sauerland hängt wie ein Damoklesschwert über dem neuen Verkehrsminister, der durch eine Umstrukturierung der Autobahnorganisation auch Herr über 40.000 Brücken geworden ist. In Lüdenscheid ist nach der Brückensperrung nichts mehr wie es einmal war.

Auch nicht im Dönerladen von Taner Sürmeli. Dort ist jetzt ein kontinuierliches Rauschen zu hören. Das ist kein Sturm, der durch seine Straße zieht. Seit mehr als drei Monaten schieben sich Autos und Lastwagen Tag für Tag dicht an dicht an seinem Laden vorbei. Im Jahr 2019 öffnete er mit seiner Frau Hasret das „Maths Döner House“ in Lüdenscheid, nun fürchten sie um ihre Existenz.

Region droht der Verkehrskollaps

Die Pläne, die sie für ihr Geschäft hatten, machte der Brückenkollaps auf Deutschlands Autobahnen zunichte. Schon seit Anfang Dezember ist die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid gesperrt. Die Autobahn A45 kann deshalb zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord nicht mehr befahren werden.

Die sogenannte Sauerlandlinie wird seitdem mitten durch die Stadt umgeleitet, direkt vorbei an Sürmelis Dönerladen in der Lennestraße. Noch in diesem Jahr soll die Brücke gesprengt werden, um Platz für einen Neubau zu machen. Doch bis der errichtet ist, werden wohl Jahre vergehen.

„Gerade jetzt kann ich wieder 15 Lastwagen draußen stehen sehen“, berichtet Sürmeli am Donnerstagvormittag am Telefon. Wieder einmal staut sich der umgeleitete Verkehr vor seinem Laden. Schon im Februar war sich Sürmeli sicher, dass seinem Geschäft schwierige Zeiten bevorstehen. Seitdem seien es noch einmal mehr Fahrzeuge geworden, die täglich an seinem Laden vorbeidonnern, beobachtet er.

Talbrücke Rahmede als Abschreckung

Für die Unternehmen entlang der Umleitungsstrecke hat der permanente Stau wirtschaftliche Folgen: „Wir machen viele, viele Verluste,“ sagt Sürmeli. An manchen Tagen müssten seine Mitarbeiter den Lieferservice einstellen, weil sie noch nicht einmal aus der Einfahrt kämen, die von Lastwagen blockiert würde.

Der neue Verkehrsminister Wissing mag das Schicksal des Dönerverkäufers nicht vor Augen haben, aber das ganze Ausmaß des Versagens und seiner Konsequenzen für die Bürger kennt er wohl. Jedenfalls dient die Talbrücke am Donnerstag immer wieder als Abschreckung.

Ein solcher Abriss führe zu einem „gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden“, sagte Wissing. So etwas dürfe sich nicht mehr wiederholen. Deshalb hat er ein „Zukunftspaket“ mit neun Maßnahmen geschnürt. Immer nur zurückzublicken, habe ja keinen Sinn.

Weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung

Darin enthalten: Das Tempo für die Brückensanierung müsse sich von nun an verdoppeln – von 200 auf 400 Brücken im Jahr. Die zentralen „Autobahnkorridore“ würden dabei vorrangig bedient. Wo besonders viele Autos fahren, müsse schnell Hand angelegt werden. Weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung sollen dafür sorgen, dass die Planungen schneller vorangehen als vorher.

Die Planungsbeschleunigung ist ohnehin ein übergeordnetes Ziel der neuen Ampelregierung: Schneller bauen will man schließlich nicht nur Brücken, sondern auch Windräder. Ebenfalls wichtig, und da kommen die Umweltverbände ins Spiel: Eine frühzeitige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten soll dafür sorgen, dass später keine Einwände erhoben werden, die das Verfahren nur unnötig in die Länge ziehen.

Wenigstens während des Brückengipfels herrschte Harmonie, so schwärmt Wissing am Donnerstag. Gleichwohl werden die Ergebnisse wohl wenig Einfluss auf die Zukunft der Menschen in Lüdenscheid haben. Von einem entlang der Umleitung angesiedelten Unternehmer weiß Ladenbesitzer Sürmeli schon, dass er sich entschlossen habe, zu verkaufen – obwohl er für seine Immobilie wohl weitaus weniger bekommen wird, als sie vor der Sperrung der Brücke wert war.

„Wir machen weiter“, sagt hingegen Sürmeli. Er hofft darauf, dass sie sich in Berlin und Düsseldorf endlich auf Hilfsangebote für Unternehmen und Anlieger einigen. Bislang hat er von keiner der involvierten Stellen Informationen erhalten, ob es für Betroffene wie ihn finanzielle Unterstützung geben wird. Sürmeli fragt sich deswegen, wie lange er seinen Dönerladen noch halten kann.