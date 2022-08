Mariana Mazzucato : Habecks Lieblingsökonomin

Aktualisiert am

Mariana Mazzucato bei der Eröffnungspressekonferenz des Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) im März in Berlin. Bild: EPA

Ökonomen haben es bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht leicht. Für die Gruppe von Volkswirten, die es ge­wagt hatte, die Auswirkungen eines Gasembargos in einer Studie zu berechnen, gab es eine kräftige Watsche. „Irgendwelche mathematischen Modelle“ zusammenzurechnen sei „unverantwortlich“, pol­terte Scholz bei Anne Will in der Talkshow. Das Verhältnis seines Vizekanzlers Robert Habeck (Grüne) zur Ökonomenzunft ist besser. Eine – zugegeben eher ungewöhnliche – Ökonomin hat es ihm besonders angetan: die Italoamerikanerin Mariana Mazzucato.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Noch bevor Habeck sein Amt als Wirtschaftsminister antrat, nannte er Mazzu­cato im Interview mit der Frauenzeitschrift „Myself“ als eine von sieben Frauen, die sein Leben verändert hätten. Über sein erstes Treffen mit der Ökonomin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos berichtete Habeck: „Ich hatte mich zuvor intensiv mit ihren Schriften beschäftigt, und sie gehören zu den besten. Im direkten Gespräch war die Frau eine Macht, eine Autorität, die sie lachend, fragend und mit einer lo­ckeren Selbstverständlichkeit herstellte.“