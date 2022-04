Luxuskonsum : Marc Gebauer verkauft edle Uhren auf unkonventionelle Weise

„Uhren und Parfum sind meine Leidenschaft“, bekundet Marc Gebauer. Er sitzt in einem Raum mit stilvollem Interieur vor einem großen Holzschrank mit Parfums. Gebauer trägt einen edlen Maßanzug, seine Haare sind sorgfältig frisiert. Der 33-Jährige ist Inhaber und Gründer der Marc Gebauer Lifestyle GmbH in Düsseldorf. Neben Uhren und Parfums verkauft er Taschen und Accessoires wie Baseballkappen, Schmuck und Feuerzeuge teurer Marken. Kaffee und Uhrenzubehör gehören ebenfalls zum Sortiment. Manche Produkte werden von ausgewählten Anbietern nach Gebauers Wünschen hergestellt. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Gebauer bei einem Herrenausstatter; dann wechselte er zu einem Kölner Juwelier, wo er den An- und Verkauf von Luxusuhren erlernte. Dort blieb er einige Jahre, bevor er sich selbständig machte.

Sein Hauptgeschäft ist der Vertrieb von Luxusuhren. Untypisch für die Branche, agiert Gebauer ausschließlich online. Darin sieht er keinen Nachteil: „Wenn ein Kunde uns morgen braucht, setze ich mich oder einer meiner Mitarbeiter sich ins Auto, und wir liefern.“ Die weniger seltenen Uhrenmodelle kauft Gebauer nach eigenen Angaben oft in großen Paketen von Großhändlern. Die meisten Uhren erwerbe er jedoch von Privatpersonen, die sich von einer ihrer Uhren trennen wollten.

Parfum ist der zweitwichtigste Bestandteil des Sortiments. Im Segment edler Düfte sei er mittlerweile der drittgrößte Händler Deutschlands, behauptet Gebauer. Viele Parfums bezieht er von Manufakturen aus dem arabischen Raum. Außerdem verkauft er in zunehmendem Maße eigene Parfums. Sie heißen Air Tiger, Orange Flamingo und Arabian King. Die ersten beiden kosten 200 Euro je 100 Milliliter, Arabian King 270 Euro.

Viele Influencer als Kunden

Gebauer war schon vor der Unternehmensgründung erfolgreich auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Social Media ist bis heute sein wichtigstes Werbein­strument. In die Szene gebracht habe ihn der erfolgreiche Youtuber Emrah mit einem gemeinsamen Video, erzählt Gebauer, der die Chance nutzte und weitere Youtuber mit großer Reichweite kennenlernte, zum Beispiel Nico Lazaridis alias Inscope21. Inzwischen pflege er mit vielen Influencern persönlichen Kontakt, sie kauften auch bei ihm. Marcel Eris, bekannt als MontanaBlack, ist Deutschlands größter Gaming-Livestreamer auf Twitch. Er bekundet, ein guter Kunde Gebauers zu sein.

„Die Leute vertrauen mir“, glaubt Gebauer. Anders als Konkurrenten bezahle er keine Influencer, damit sie für ihn würben. Er wirbt mit seiner eigenen Person. Andere Händler wie Nico Leonard aus Belfast und Amsterdam Vintage Watches fahren eine ähnliche Strategie.

Gebauer selbst hat rund 280 000 Abonnenten auf Youtube und 290 000 auf Instagram. Seine Videos handeln von seinen neuesten Akquisitionen, die im Verkauf sind. Sie werden im Format „watches of the week“ vorgestellt. Andere Videos haben reinen Unterhaltungswert, beziehen sich aber auch auf die von ihm angebotenen Produkte.

Uhren als Investment statt Designobjekt

Gebauer gründete sein Unternehmen im April 2020. Durch die starke Präsenz in der Öffentlichkeit sei es ihm gelungen, bis Ende 2020 einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro zu erzielen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz nach seinen Angaben bis Mitte November bei 40 Millionen Euro. Diese starke Steigerung habe auch mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt, die das Onlinegeschäft beflügelt habe. Zudem habe er nicht gedacht, dass so viele Parfum online, also nur aufgrund der angegebenen Duftnoten, kauften.

Gebauers Kundschaft ist vergleichsweise jung, zumeist unter 30 Jahren. Sie sei „sehr gut über das Thema informiert“, sagt er. Sie kauften die Uhren oft nicht als Designobjekte, sondern als Investment; häufig seien es wohlhabende Sammler. Die meisten Modelle, die Gebauer vertreibt, liegen zwischen 10 000 und 30 000 Euro. Die teuerste Uhr ist derzeit eine Richard Mille – RM67-02 für netto 330 000 Euro. In seinem Onlineshop gingen täglich 20 bis 30 Bestellungen ein, der Großteil für Parfum. Der Umsatzanteil der Uhren sei jedoch höher.

Gebauer will in die USA expandieren und war schon bei einigen amerikanischen Youtube-Größen zu sehen. Auch eine Modemarke ist in Planung.

Der Artikel stammt aus dem Schülerprojekt „Jugend und Wirtschaft“, das die F.A.Z. gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken veranstaltet.