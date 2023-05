Helmut Schlotterer führt durch seine Autosammlung im Keller seiner Firma. Ferraris und Porsches, fast alle ganz in Weiß. Ein Mercedes 300 SL, für den Sammler wohl Millionen zahlen würden. Er sei kein Purist, sagt der Modeunternehmer. Es geht ihm nicht darum, dass jedes Detail originalgetreu ist. Die Fahrzeuge sind getunt, sie sollen Spaß machen.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Wer Schlotterer in seiner Firma besucht, macht diese typische Baden-Württemberg-Erfahrung: Man fährt nichts ahnend in ein verschlafenes Nest, in dem Fall heißt es Bodelshausen und liegt südlich von Tübingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Plötzlich baut sich vor einem ein hochmodernes Firmengelände auf, dessen architektonischer Anspruch nicht so recht in die Provinz passt. Schlotterer schwärmt in einem ausladenden Büro von seinem Campus, der „aus einem Guss“ sei und wie viele der Autos ganz in Weiß gehalten ist. „Das hätten Sie nicht erwartet, oder?“, fragt er grinsend.