Umfrage der Wertekommission : Viele Manager lehnen Kürzungen der Boni ab

In der Wahrnehmung der Manager gibt es zudem eine interessante Zweiteilung. Während das Urteil über die digitalen Kompetenzen Deutschlands allgemein recht skeptisch ausfällt, stellen die Führungskräfte sich selbst und ihrem Betrieb ein sehr gutes Zeugnis aus: Sich selbst stufen 89 Prozent der Befragten als digital fit ein, das eigene Unternehmen halten 82 Prozent für vorbereitet. Dieses Muster ist aus anderen Befragungen bekannt: Mit Blick auf die allgemeine Wirtschaftslage äußern sich viele Deutsche skeptisch. Im Gegensatz dazu wird die eigene Lage von den meisten als gut beurteilt.

Nachhaltigkeit rangiert weit unten

Die größte Bedeutung messen die Manager den Werten „Vertrauen“ und „Verantwortung“ bei. Daran hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. An die dritte Stelle rückte erstmals seit Durchführung der Studie der „Respekt“ auf, den inzwischen immerhin jede fünfte Führungskraft in Deutschland als wichtigsten Wert betrachtet. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. „Die Ergebnisse zeigen, dass Zusammenhalt und Teamgeist durch die Corona-Krise auch in den Managementebenen signifikant zugenommen haben“, erklärt Sven Korndörffer, der Vorstandsvorsitzende der Wertekommission.

Trotz aller Klimadiskussionen und der Fridays-for-Future-Demonstrationen ist die Bedeutung der „Nachhaltigkeit“ interessanterweise nicht gestiegen. Nur knapp 6 Prozent der Macher in den Unternehmen geben an, dass für sie Nachhaltigkeit der wichtigste persönliche Wert ist.