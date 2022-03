Manager Bodo Koch : Wie Heckler & Koch auf die Erfolgsspur zurückkehrte

Rüstungsmanager wie Jens Bodo Koch, der an der Spitze des Waffenherstellers Heckler & Koch steht, haben es in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit nicht allzu einfach gehabt. Denn wer Waffen entwickelt oder verkauft, geht einem fragwürdigen Geschäft nach – so sahen es zumindest bisher viele Bürger und auch zahlreiche Politiker. Dass die Branche nun in Zeiten des Ukrainekonflikts auf einen Schlag wieder mehr Wertschätzung von allen Seiten erfährt, wundert nicht. Denn die Bundesregierung will 100 Milliarden Euro bereitstellen, um die Bundeswehr besser auszurüsten als bisher. „Wir haben erkennen müssen, dass auch heute noch militärisch abschreckende Mittel erforderlich sind, um unsere liberale Ordnung und Demokratie zu verteidigen“, sagt Koch, der seit Mai 2018 die H&K AG führt und sich auf dem Schleudersitz gut zurechtfindet. Das mittelständische Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern ist seit sechs Jahrzehnten Stammlieferant der Bundeswehr.

Um den Zuschlag für die Produktion des neuen Standardgewehrs, des Nachfolgemodells des G36, gibt es seit Längerem ein juristisches Gezerre. Denn zunächst hatte der bislang völlig unbekannte Konkurrent C. G Haenel aus Suhl in Thüringen die Zusage für die neue Ordonnanzwaffe erhalten. Doch nach heftiger Kritik stoppte das Bundesverteidigungsministerium 2020 die Vergabe. Vor wenigen Tagen war dies Thema einer mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Am 6. April soll das Urteil verkündet werden. Dann ist spätestens klar, wie es weitergeht. Bleibt das ostdeutsche Unternehmen, das von einem Waffenkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kontrolliert wird und eine Reihe früherer Manager von Heckler & Koch beschäftigt, weiter ausgeschlossen, sehen die Chancen für den Mittelständler aus dem baden-württembergischen Oberndorf gut aus, in einem möglichen neuen Vergabeverfahren zum Zuge zu kommen.