Finanzvorstand Arno Antlitz : Volkswagens neuer Kassenwächter

Eigentlich tritt Arno Antlitz seinen neuen Posten als Finanzvorstand von Volkswagen erst am Donnerstag an. Aber die ersten Pflöcke hat der Manager mit der hohen Stirn und der kantigen Brille schon eingeschlagen. Auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns vor zwei Wochen beschränkte er sich nicht darauf, ein paar Grußworte loszuwerden und ansonsten die Bühne seinem noch amtierenden Vorgänger Frank Witter zu überlassen, wie es in solchen Konstellationen oft üblich ist. Stattdessen spulte er in knapp zehn Minuten ein umfassendes Strategieprogramm herunter. Genau für diese forsche Herangehensweise wird er von Konzernchef Herbert Diess geschätzt. Dieser halte ihn für einen der besten Begleiter, um zusammen die Transformation von Europas größtem Autohersteller zu bewältigen, heißt es.

In Wolfsburg ist es kein Geheimnis, dass Diess den 51 Jahre alten Antlitz gern schon früher an seiner Seite im Konzernvorstand gehabt hätte. Die beiden kennen sich aus ihrer Zeit im Vorstand der Hauptmarke VW, an deren Spitze Diess stand, bevor er Konzernchef wurde. Der einflussreiche Betriebsrat steht Antlitz wegen dessen starken Fokus auf Effizienz und Kosten dagegen kritisch gegenüber, was einer der Gründe gewesen sein dürfte, warum sein Weg ihn zunächst raus aus dem Wolfsburger Machtzentrum zur Tochtergesellschaft Audi nach Ingolstadt führte. Nach einem großen Streit zwischen Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh im vergangenen Jahr kehrt er jetzt als Teil einer VW-typischen Personalrochade zurück, in der sowohl die Gewerkschaften als auch Diess einen Teil ihrer Forderungen durchsetzen konnten. In der künftigen Führung soll er eine Schlüsselrolle spielen.