Nach dem Ur­teil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der vergangenen Woche muss die Commerzbank die Risikovorsorge für ihre polnische Tochtergesellschaft ­M-Bank abermals aufstocken. Weitere 342 Millionen Euro sollen im zweiten Quartal an zusätzlicher Risikovorsorge gebucht werden, teilte die Bank am Freitagabend mit. Damit steigen die Rückstellungen in dieser Sache jetzt auf 1,7 Milliarden Euro.

Wie andere polnische Banken auch, hatte die M-Bank Immobilienkredite in Schweizer Franken vergeben. Als der polnische Zloty an Wert zum Franken verlor, kam das die Kunden teuer zu stehen. Daraus erwuchs ein Rechtsstreit, in dem der EuGH jetzt den Kunden den Rücken stärkte. Die zusätzliche Rückstellung wird das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Dessen ungeachtet soll das Konzernergebnis im Gesamtjahr deutlich über dem von 2022 liegen, betonte die Commerzbank. Dieser Ausblick hänge jedoch von der weiteren Entwicklung bei den Schweizer-Franken-Krediten der M-Bank ab und basiere auf der Annahme, dass es lediglich zu einer milden Rezession in Deutschland komme, hieß es.

Unabhängig davon teilte Deutschlands zweitgrößte Geschäftsbank am Freitag den Abschluss ihres ersten Aktienrückkaufprogramms mit. Seit dem 7. Juni kaufte die Bank den Angaben zufolge für rund 122 Millionen Euro insgesamt 12.134.305 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 10,05 Euro je Aktie zurück. Das entspreche einem Anteil von 0,97 Prozent am Grundkapital der Bank. Die zurückgekauften Aktien werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 eingezogen, heißt es in der Mitteilung.