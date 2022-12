LVMH, L’Oréal und Hermès : Nur Superluxus schlägt Luxus

Nichts für kleine Geldbeutel: eine Handtasche von Louis Vuitton in einem Geschäft in der Mailänder Innenstadt Bild: Reuters

Elon Musk muss seinen Titel als reichster Mann der Welt abgeben – an seine Stelle tritt der Chef des Luxuskonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Bernard Arnault. Dieser Wechsel steht sinnbildlich für die Luxusgüterbranche: Obwohl kaufkräftige Touristen aus China fehlen, geht es den Herstellern in Europa prächtig.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

In Paris spürt man die Nachfrage nach Luxusgütern: Der Andrang auf die Boutiquen rund um die Pariser Champs-Élysées war auch in der diesjährigen Adventszeit wieder immens. Wie kaum eine andere Branche profitierten Konzerne wie LVMH, L’Oréal, Hermès und das Gucci-Mutterhaus Kering in den vergangenen Jahren von dem kräftigen Wohlstandszuwachs in Ländern wie China, wo sie Hunderte Millionen neue Kunden für das Edle und Feine made in France begeistern konnten.