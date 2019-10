Luxushotel : Fast eine Milliarde für das Ritz

Die Eigentümer des berühmtesten Hotels in der britischen Hauptstadt erwägen einen Verkauf. Für 800 Millionen Pfund (900 Millionen Euro) könnten sie das Nobelhotel abgeben, heißt es aus dem Umfeld der Zwillingsbrüder David und Frederick Barclay, die das aber offiziell nicht bestätigen wollen. Das Ritz wäre damit das teuerste Hotel der Welt. Umgerechnet läge der Preis bei mehr als 6 Millionen Pfund für jedes Zimmer.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Das Ritz liegt im Zentrum Londons an der vielbefahrenen Piccadilly Street nahe dem Buckinghampalast. Eröffnet wurde es 1906 vom Schweizer Hotelier César Ritz, der auch in Paris ein gleichnamiges Luxushotel betrieb. Die Liste der prominenten Gäste in dem Londoner Haus ist lang, sowohl Politiker als auch Superreiche, Playboys und Schauspieler liebten und lieben es: In den 1920ern stieg Charlie Chaplin dort ab, auch Prinz Aga Khan, Öl-Milliardär Paul Getty und der spätere König Eduard VII. waren Gäste. Später war Winston Churchill dort häufig zu Besuch. Margaret Thatcher hatte im Alter eine Suite dort. Manchmal schaut die Königin persönlich herein. Aber auch Halbseidene und Hochstapler zieht das 5-Sterne-Hotel an.