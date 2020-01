Höchster Absatz der Geschichte : Luxus-SUV beschert Rolls-Royce Rekordjahr

Die britische Automarke Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr mit 5152 Fahrzeugen den höchsten Absatz in ihrer mehr als hundertjährigen Markengeschichte erzielt. Die Verkaufszahl stieg gegenüber dem bisherigen Rekord im Vorjahr um 25 Prozent, teilte die zum BMW-Konzern gehörende Luxusauto-Manufaktur am Dienstag in London mit. Zum sprunghaften Anstieg hat vor allem der Erfolg des neuen Luxus-SUV „Cullinan“ beigetragen, ein massives 2,7-Tonnen-Gefährt, das ab einem Preis von 315.000 Euro zu haben ist. Viele der reichen Kunden zahlen aber weit mehr für Sonderanfertigungen.

Geschätzt 40 Prozent der Gesamtzahl der verkauften Autos gehen auf diese nach einem berühmten Diamanten benannte Geländelimousine zurück. Die anderen Modelle wie das langjährige Einstiegsmodell „Ghost“, das Coupé „Wraith“ und das Cabriolet „Dawn“ kosten in der Basisversion mehr als 300.000 Euro, die klassische Limousine „Phantom“ leisten sich die vermögenden Kunden von 400.000 Euro an.

Angaben über den Umsatz oder andere Finanzkennziffern macht Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös gegenüber der Öffentlichkeit nicht. Grob überschlagen müsste der Umsatz der BMW-Tochtergesellschaft bei mehr als 1,5 oder 2 Milliarden Euro liegen. „Ich kann nur sagen, wir sind sehr profitabel“, betont Müller-Ötvös gegenüber der F.A.Z.

Elektrifizierung soll kommen

Er führt die britischen Luxusmarke seit rund zehn Jahren. Der bayerische Automobilkonzern hatte die Marke Rolls-Royce vor zwanzig Jahren erworben; damals galt das britische Traditionsunternehmen als angestaubt, hatte Schwierigkeiten mit der Technik und Qualität und besaß eine veraltete Modellpalette. Seit 2003 produziert Rolls-Royce Motor Cars in Goodwood, West Sussex. Es sind bis heute sehr britische Gefährte, nur die Rolls-Royce-Motoren kommen aus einem BMW-Werk nahe München. Allein rund zweihundert Mitarbeiter sind mit Holz- und Lederarbeiten beschäftigt. Die Autos – durchschnittlich 20 Stück am Tag – werden noch komplett in Handarbeit herstellt. Insgesamt sind auf der Welt mehr als 2000 Mitarbeiter in dem Unternehmen tätig.

Der größte Markt sind die Vereinigten Staaten mit Schwerpunkten in Kalifornien und Florida. In Nordamerika wird etwa jeder dritte neue Rolls-Royce verkauft. Der zweitwichtigste Markt ist China, gefolgt von Europa und dem Nahen Osten, wie Müller-Ötvös berichtet. In Deutschland habe sich der Verkauf „irrsinnig gut entwickelt“, die Zahl der Neuzulassungen sei auf 200 Fahrzeuge gestiegen. „Vor zehn Jahren waren es nicht einmal 10 Prozent davon“, sagt der 60 Jahre alte frühere BMW-Manager. Rolls-Royce hat eine „Black Badge“-Modellreihe mit dunklerer „gefährlicher“ Optik aufgelegt. Die schweren Luxusfahrzeuge schlucken im Durchschnitt laut Herstellerangaben etwa 16 bis 17 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Müller-Ötvös hat eine Elektrifizierung angekündigt, kann aber noch kein Datum nennen, wann der erste Elektro-Rolls-Royce auf die Straße kommt.

Aston Martins Aktienkurs fällt

80 Prozent der Kunden seien Unternehmer, die restlichen 20 Prozent „Celebrities“ aus Film, Musik und Sport, teilt der Autokonzern mit, der in fünfzig Ländern der Erde Verkaufsstellen betreibt. Den auf 15 Prozent gestiegenen Frauenanteil bezeichnet Müller-Ötvos als „phantastische Entwicklung“. Insgesamt seien die Kunden von Rolls-Royce inzwischen „sehr jung“, das Durchschnittsalter sei von 56 Jahren auf 43 Jahre gesunken.

„Die Ultra-High-Net-Worth Individuals – unsere Kunden – sind zunehmend verjüngt, und immer mehr haben ihr Vermögen selbst erworben, nicht geerbt“, betont Müller-Ötvos. Die Automarke ist aber auch weiterhin in britischen Traditionskreisen bis zur königlichen Familie beliebt. In diesem Jahr wird in London, nur wenige Meter nördlich vom Green Park, ein paar Fußminuten vom Buckingham Palace und Hotel Ritz entfernt, der neue Flaggschiff-Laden von Rolls-Royce eingerichtet. Über die nahe Piccadilly-Street rollen viele Luxusautos, am Ausgang der U-Bahn-Station sieht man Obdachlose liegen.

Während Rolls-Royce glänzende Zahlen vermelden kann, musste die britische Sportwagenschmiede Aston Martin am Dienstag abermals eine Warnung vor einem verringerten Gewinn und einem „sehr enttäuschenden Jahr 2019“ publizieren. Der Absatz sei um 7 Prozent auf 5809 Stück gesunken. Aston Martins Aktienkurs fiel um 12 Prozent unter 4,70 Pfund – ein Absturz gegenüber dem Ausgabekurs von 19 Pfund vor gut einem Jahr.