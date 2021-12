Lukaschenkos Propaganda-Sender : Business mit Belarus

Westliche Unternehmen schalten Werbespots im belarussischen Staatsfernsehen und unterstützen damit das Schreckensregime des Diktators Alexandr Lukaschenko. So lautet der Vorwurf der deutsch-schweizerischen Nichtregierungsorganisation Libereco, die sich für den Schutz der Menschenrechte in Belarus und der Ukraine einsetzt. Nach Angaben von Libereco haben unabhängige belarussische Beobachter in der dritten Novemberwoche die Werbepausen in den drei staatlichen Fernsehsendern Belarus 1, ONT und CTV ausgewertet.

Demnach kamen sechs von zehn Werbespots von Unternehmen aus westlichen Ländern. Ganz vorne mit dabei: Henkel. Der Düsseldorfer Hersteller von Klebstoffen (Pattex), Waschmitteln (Persil) und Shampoo (Gliss Kur) habe in jener Woche in den Abendprogrammen 47 Spots geschaltet. Nur die amerikanischen Konsumgüterriesen Mars (61 Spots) und Procter & Gamble (51) waren noch aktiver. Jeder dritte Werbespot stammte den Angaben zufolge von Unternehmen aus EU-Ländern, unter denen Deutschland mit der Hälfte aller Spots den mit Abstand größten Anteil hatte. Unter den Top Ten der westlichen Unternehmen mit den meisten Werbeschaltungen finden sich noch zwei deutsche Unternehmen: Queisser Pharma aus Flensburg (Doppelherz) und Dr. Theiss Naturwaren aus Homburg (Allgäuer Latschenkiefer).

Marco Fieber, Vorsitzender der deutschen Sektion von Libereco, zeigte sich in einer Mitteilung schockiert, dass deutsche Unternehmen trotz der zahlreichen und gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen in Belarus ungebrochen Lukaschenkos TV-Sender mit Werbegeldern finanzierten. Unmittelbar vor und nach propagandistischen Nachrichtensendungen und im Umfeld agitatorischer Hetzsendungen schalte Henkel Werbung für Waschmittel. Und während die medizinische Versorgung der über 900 politischen Gefangenen in Belarus völlig unzureichend sei, zeigten deutscher Pharmahersteller Werbespots für Arzneimittel. „Dieses moralisch äußerst fragwürdige Werbeengagement muss sofort gestoppt werden“, fordert Fieber.

Henkel rudert zurück

Auf Anfrage bestätigt Henkel, dass das Unternehmen auch in Belarus Produkte verkauft und bewirbt, „die im täglichen Bedarf der Menschen eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel Reinigungs- oder Hygieneartikel“. Dazu seien auch Werbespots im staatlichen Rundfunk geschaltet worden.

Henkel ist seit 2004 in Belarus tätig und beschäftigt dort etwa 100 Mitarbeiter. Der Anteil am Gesamtumsatz liege bei weit unter 1 Prozent. „Wir nehmen die geäußerte Kritik an dieser Praxis sehr ernst und haben vor diesem Hintergrund unsere lokalen Marketingaktivitäten angepasst“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Das bedeutet, dass die Marketingbudgets auf andere Werbeformen und Kanäle umgeschichtet würden. „Wir haben keine neuen Werbezeiten mehr im Staatsfernsehen gebucht“, ruderte Henkel auf Anfrage der F.A.Z. zurück.

Dr. Theiss Naturwaren steuert das Geschäft in Belarus von einer Niederlassung mit rund 50 Mitarbeitern. Mit einem Budget von „deutlich unter“ 500.000 Euro gehöre die Werbung zu den kleineren Exportausgaben. Für das laufende Jahr gehe es dem Unternehmen darum, bestehende Vereinbarungen und Verträge einzuhalten. „Die Geschäftsleitung behält sich vor, regelmäßig Überprüfungen vorzunehmen und die Strategie für 2022 zu überdenken“, hieß es weiter.

Sender sind Sprachrohr des Diktators

Die Kritik am Verhalten der westlichen Unternehmen in Belarus ist nicht neu. Bereits im Sommer monierte Libereco, dass westliche Konsumgüter-Hersteller das belarussische Staatsfernsehen maßgeblich mitfinanzierten. Dass die Sender ein Sprachrohr Lukaschenkos sind, wurde jedermann Anfang Juni klar. Damals wurde der belarussische Journalist und Aktivist Roman Protassewitsch in einem offensichtlich unter großem Druck geführten TV-Interview vorgeführt und zu einem Geständnis zu gezwungen.

Der Staatssender ONT zeigte den jungen Mann mit Flecken auf dem geschwollenen Gesicht und Wunden an den Handgelenken. Damit nicht genug. Der nationale Schwestersender CTV strahlt jeden Sonntagabend eine Sendung namens „Der Orden des Judas“ aus, in der Oppositionelle verunglimpft, beschimpft und bedroht sowie in Verbindung zu einem Galgenstrick gezeigt werden.

Immerhin haben manche Unternehmen schon auf die Kritik reagiert und ihre Werbung in Belarus stark zurückgefahren. Der Schweizer Multi Nestlé gehörte im Sommer zu den eifrigsten Werbekunden im Staatsfernsehen. Auf den Lebensmittelriesen entfielen im Juli noch 9 Prozent aller Werbespots – im November waren es dann nur noch 0,4 Prozent, schreibt Libereco. Der Werbeanteil von Coca-Cola sank in der gleichen Zeit von 4 auf 0,2 Prozent. Von Carlsberg und L’Oreal entdeckten die Beobachter in Belarus zuletzt keinen einzigen Spot mehr. Dass nicht noch mehr Unternehmen die Reißleine ziehen, dürfte mit der Angst vor Lukaschenkos Rache zu tun haben: Der Diktator könnten ihnen zur Strafe die Geschäftslizenz entziehen.

Lars Bünger, Präsident von Libereco Schweiz, hieß den Rückzug dieser Unternehmen gut. Zugleich forderte er alle westlichen Hersteller auf, ihre Werbung auf Lukaschenkos Propagandakanälen vollständig einzustellen. Im Schulterschluss mit Partner-Organisationen im Ausland will Libereco nun mit allen betreffenden Unternehmen aus dem Westen das Gespräch suchen und im Januar deren Reaktionen auswerten. „Außerdem fordern wir von den Regierungen in Europa und den Vereinigten Staaten, die belarussischen Staatssender auf die Sanktionsliste zu setzen“, sagte Bünger der F.A.Z. In einem solchen Fall wäre es den westlichen Unternehmen gänzlich verboten, (Werbe-)Geschäfte mit diesen Sendern abzuschließen.