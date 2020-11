Unternehmer Lukas Podolski : „Andere golfen – ich mache Döner und Eis“

Im Garten in Antalya steht nun auch sein eigener Kebab-Grill, LP10 ist auf dem bronzenen Abzug eingraviert. Seinen 4,4 Millionen Followern auf der Fotoplattform Instagram hat Lukas Podolski die neue Errungenschaft gezeigt: Er posiert für das Foto neben dem Grill genauso lässig, wie er es schon tausendmal neben Fußballfans getan hat. Gelernt ist gelernt. Der Fußball-Weltmeister, derzeit für den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit der Rückennummer 10 unter Vertrag, macht nicht zufällig auf dem Foto auch noch Werbung für sein Nebengeschäft, das er immer wieder über seine reichweitenstarken Kanäle in den sozialen Medien antreibt.

Mangal Döner heißt der Schnellimbiss, den Podolski vor einigen Jahren in Köln – wo sonst? – eröffnet hat. Erst kürzlich, als sich die meisten anderen Gastronomen noch vom ersten Schließ-Schock des Frühlings erholt haben, hat Podolski angekündigt, den mittlerweile fünften Döner-laden in Köln zu eröffnen. Es ist nicht so, dass die Stadt auf die nächste Dönerbude gewartet hätte, doch treibt der prominente Name auf dem Neonschild das Geschäft mit dem frisch gebackenen Brot und dem Kalbfleisch vom Spieß offenbar an. Steht der ehemalige Nationalspieler mal selbst mit dem Langmesser hinter der Theke, etwa wenn er eine neue Filiale eröffnet, stehen die Leute Schlange. In normalen Zeiten.