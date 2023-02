Aktualisiert am

14 verschiedene Sitztypen, Polster, die sich beheizen oder kühlen lassen, und Türen in der First-Class – so sieht die neue Lufthansa-Ausstattung aus. Einiges davon haben andere Airlines schon.

Doppelbett an Bord: Lufthansa modernisiert ihre Einrichtung. Bild: Lufthansa

Die Tür schließen und allein in einer Mini-Suite sitzen, das sollen Passagiere der Deutschen Lufthansa künftig können – zumindest dann, wenn sie einen vierstelligen Betrag für ein First-Class-Ticket zahlen. 2,5 Milliarden Euro investiert der Konzern in mehr Komfort. Mehr als 30.000 neue Sitze – 27.000 davon für die Langstreckenflotte der Kernmarke Lufthansa – sollen ein Kernbaustein der Qualitätsoffensive sein. Und nach Informationen der F.A.Z. steht eine Bestellung neuer Flugzeuge kurz bevor.

Am Dienstag stellte Lufthansa die neuen Sitze vor, von denen zuvor nur Fotos kursierten. Welche Bedeutung der Neumöblierung beigemessen wird, ließ sich allein daran erkennen, dass Lufthansa die Berliner Veranstaltungshalle „Kraftwerk“ gemietet hatte, für einen Termin mit lauter Musik, Lichtshow und Effektnebel. Den fünften Stern im Skytrax-Ranking hat man zwar aberkannt bekommen, dennoch will man „eine der führenden Premium-Airlines“, so Jens Ritter, Chef der Marke Lufthansa. „Noch nie gab es bei Lufthansa so viel Auswahl“, sagte er.

Premiere in diesem Jahr

Die Zeit des Einheitsgestühls soll vorbei sein. Auf 14 verschiedene Sitztypen bringt es ein komplett eingerichtetes Langstreckenflugzeug künftig. Urlauber wollten an Bord entspannen, Geschäftsleute arbeiten, große Reisende wünschten eine bis zu 2,20 Meter lange Liegefläche, wer mit Kleinkindern fliege, einen Platz nahe am Wickeltisch. Das habe er selbst auf Reisen mit seiner Familie erlebt, sagte Ritter.

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Boeing-787-Flugzeuge mit dem „Allegris“ getauften Einrichtungskonzept abheben. Die First-Class-Suiten haben erst 2024 in den neuen A350-Jets Premiere. Danach folgt das Aufpolieren weiterer Baureihen. Für Zulieferer bedeutet das Großaufträge. Die meisten Sitze liefert der deutsche Hersteller Recaro, der die Massenklasse Economy ausstattet, für die Business- und die First-Class wird bei Fabrikanten in Großbritannien, Frankreich und den USA bestellt.

Die ganz große Sitzvielfalt bleibt aber zahlungskräftigen Passagieren vorbehalten. Acht der neuen Sitztypen finden sich in der Business-Class. Dort werden die Plätze – deren Polster beheizt oder gekühlt werden können, versetzt angeordnet, jeder Gast kann direkt in den Gang treten. Gegen Aufpreis lässt sich ein Sitz mit höherer Trennwand buchen oder die Variante, die intern „Thron“ genannt wird. Der Reisende sitzt dann in der Mitte zwischen zwei Ablageflächen.

In der First Class gibt es Schiebetüren, Marktforschung habe ergeben, dass sich Reisend mehr Privatsphäre wünschten als in der bisherigen offenen Einrichtung. Zwei der Mini-Suiten lassen sich verbinden, um ein Doppelbett zu schaffen.

Lange geplante Investition

Die Neumöblierung hat eine lange Vorgeschichte. Lufthansa wollte diese mit den neuen 777X-Fliegern von Boeing beginnen, deren Auslieferung einst 2019 starten sollte. Fertigungsprobleme kamen dazwischen, mittlerweile spricht Boeing von 2025. In der Corona-Krise musste Lufthansa staatliche Hilfe nutzen und Großinvestitionen aufschieben. Nun wird nachgeholt: Denn Türen in der First Class hat Emirates längst, die Doppelbett-Idee setzte Singapore Airlines schon vor Jahren um.

In der Economy-Class bleibt es derweil bei weniger Vielfalt, Passagiere bekommen größere Bildschirme am Platz. Als Innovation preist man intern einige Zentimeter mehr Beinfreiheit, obwohl die Abstände der Sitzreihen unverändert bleiben. Möglich mache das eine neue Aufhängung des Klapptisches.