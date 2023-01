Zweiter Anlauf für Einstieg : Lufthansa greift abermals nach ITA

Reise in Blau: Die Deutsche Lufthansa will bei Italiens ITA einsteigen. Bild: Picture Alliance

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Die Deutsche Lufthansa wird nach F.A.Z.-Informationen am Mittwoch ihr Angebot für einen Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft ITA vorlegen. Im ersten Anlauf hatte die Regierung in Rom noch dem amerikanischen Finanzinvestor Certares den Vorzug gegeben. Vertiefte Gespräche endeten dann aber ergebnislos. Nun schickt sich Lufthansa an, günstiger an einen Anteil an der italienischen Airline zu kommen.

Das konkrete Angebot ist zwar noch nicht bekannt, dem Vernehmen dürfte Lufthansa aber eine Summe in der Größenordnung von 300 Millionen Euro für einen Anteil von rund 40 Prozent bieten. Auf jeden Fall soll es zunächst bei einer Minderheitsbeteiligung bleiben.

Im vergangenen Jahr war für ITA noch eine Bewertung jenseits von einer Milliarde Euro aufgerufen worden. Lufthansa bot damals Branchenkreisen zufolge – noch im Bieter-Duo mit der Reederei MSC – rund 850 Millionen Euro für eine Beteiligung von 80 Prozent. Den zweiten Anlauf nimmt Lufthansa ohne MSC.

Vorteil für Lufthansa

Als Niederlage hatte Lufthansa das Ausscheiden im ersten Anlauf nicht empfunden, zumal sich die italienische Regierung viel Einfluss auf ITA erhalten wollte. Das Kalkül der Deutschen, dass damals nicht die endgültige Entscheidung gefallen war, ging auf. Kurz vor Weihnachten hatte die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Dekret veröffentlicht, demzufolge die Bieterunternehmen aus der Luftfahrt stammen müssen.

Das war nun eine Hürde für Certares. Der Investor hatte zwar Air France-KLM und Delta Airlines hinter sich, doch nicht als Kapitalinvestoren. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft darf wegen noch nicht getilgter Corona-Hilfen diese Rolle auch nicht einnehmen, und Certares entpuppte sich als wenig ernsthafter Kandidat.

Interessant dürften Details der Lufthansa-Offerte werden. So war zuletzt offen, ob der Konzern eine Ausstiegsklausel verlangt – für den Fall, dass sich ITA nicht wie erhofft entwickelt. Lufthansa strebt an, zunächst eine Minderheit zu erwerben, eine Komplettübernahme kann später folgen. So war der Konzern schon bei anderen Tochtergesellschaften vorgegangen.

Italien ist wichtiger Auslandmarkt

Für Lufthansa ist Italien schon jetzt der größte europäische Auslandsmarkt. Vor allem aus Norditalien lenkt der Konzern Fernreisende über seine Drehkreuze wie Frankfurt oder Zürich. Nach dem ITA-Einstieg könnte Rom zu einem weiteren Drehkreuz werden. Vorstandschef Carsten Spohr hat schon angedeutet, dass der Konzern mit Interkontinentalstrecken auf die Südhalbkugel wachsen will. Rom könnte ein Sprungbrett dafür sein. Im bisherigen Streckennetz dominieren Ziele auf der Nordhalbkugel, und in Richtung Asien ist die Konkurrenz der Airlines eine Herausforderung.

Der Einstieg in Italien ist das indes auch. ITA Airways hat seinen Marktanteil auf dem Heimatmarkt bis September 2022 zwar auf 22 Prozent gesteigert, doch der Marktführer Ryanair ergatterte fast das Doppelte. Die irische Fluggesellschaft hat eine Offensive mit neuen Strecken und Maschinen gestartet. Mit 95 Flugzeugen ist sie in Italien unterwegs. Lufthansa mag mit ITA eine etwas andere Klientel ins Visier nehmen, in wirtschaftlichen Krisenzeiten sind die Billigflieger jedoch besonders attraktiv.