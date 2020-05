Aktualisiert am

Hauptversammlung in Frankfurt : „Lufthansa stellt keine Bedingungen“

Auch den Aktionären der Deutschen Lufthansa ist nicht entgangen, dass es aktuell mehr als schwierig ist, Geld für in der Corona-Krise ausgefallene Flüge zurückzubekommen. Von „ausfallenden Erstattungen“ und von der „Vertröstung in Call-Centern“ ist in ihren Fragen die Rede, die während der erstmals online abgehaltenen Hauptversammlung verlesen wurden. Lufthansa handele gegen EU-Recht, lautet der schärfste Vorwurf.

Das will Rechts- und Personalvorstand Michael Niggemann so nicht stehen lassen. „Erstattungen sind grundsätzlich weiter möglich“, erklärt er. Er schiebt aber die Bitte um Verständnis nach, dass die Auszahlungen „nicht in den sonst üblichen Fristen erfolgen können.“ Es seien sehr viele Anfragen. Die EU-Fluggastverordnung schreibt eine Erstattung innerhalb von sieben Tagen vor.

Während der Aktionärsversammlung, die ohne Aktionäre im Raum aus der Lufthansa-Konzernzentrale übertragen wird, wird aber auch deutlich, dass sofortige Auszahlungen die Not des Konzerns, der noch über Staatshilfe verhandelt, größer machen würden. Aktuell verfügt der Konzern nach eigenen Angaben noch über rund 4 Milliarden Euro Liquidität, doch allein wegen laufender Kosten werden es jeden Monat 800 Millionen Euro weniger. Und von dem noch vorhandenen Geld entfallen laut Niggemann 1,8 Milliarden Euro auf Tickets für Flüge bis zum 31. Mai, die nun ausfallen. Lufthansa versucht Kunden zu überzeugen, Gutscheine anzunehmen, damit die Milliardensumme in Zeiten fast ohne Neubuchungen nicht ausgezahlt werden muss.

„Keine staatliche Geschäftsführung“

Ohne Staatshilfe wird es dennoch nicht gehen. „Allein werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen Unterstützung“, sagt Konzernchef Carsten Spohr. Doch das Rettungspaket ist nicht fertig, es toben Diskussionen über Konditionen und eine mögliche Teilverstaatlichung. Gleich 45 der 246 Aktionärsfragen richten sich darauf. Schließlich fürchten die Anteilseigner, dass ihre Anteile und ihr Einfluss verwässern, je mehr der Staat neu auszugebene Aktien bekommt, und dann dem Vernehmen nach mehr als 25 Prozent am Konzern halten könnte.

„Wir brauchen staatliche Hilfe, aber keine staatliche Geschäftsführung“, erklärt Spohr. Fondsgesellschaften wie Deka und Union Investment stützten vor der Versammlung den Kurs von Spohr. Eine mögliche Absicht, dass der Konzern die Insolvenz einer Staatsbeteiligung vorziehen könnte, will er nicht äußern. „Niemand hat ein Interesse, dass Gespräche scheitern bis hin zur Insolvenz oder zu einem Schutzschirmverfahren“, sagt er. Diese Wege seien als Vorsichtsmaßnahmen geprüft worden.

„Lufthansa stellt keine Bedingungen“

Offensichtlich ist man bemüht, die Wogen zu glätten. „Lufthansa stellt keine Bedingungen“, sagt Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Bund. In Diskussionen gehe es um Ratschläge, wie am besten Konzern und Arbeitsplätze zu erhalten seien.

„Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die Gespräche zu einem schnellen Abschluss führen“, sagt Spohr. „Auch in der Bundesregierung möchte niemand eine staatlich gelenkte Lufthansa.“ Details will er trotz der drängenden Aktionärsfragen nicht preisgeben. Nach Informationen aus Branchenkreisen geht es um eine Kombination aus direkter Staatsbeteiligung, einer stillen Teilhaberschaft und Darlehen. Ein staatlicher Kauf von 25 Prozent der Anteile würde dem Konzern zum Marktpreis nicht mal eine Milliarde Euro einbringen. Das Hilfspaket soll sich aber auf 9 bis 10 Milliarden Euro belaufen.

Auch wenn deutlich geworden ist, dass Lufthansa keine starke Mitsprache des Bundes wünscht, allein Kredite dürften nicht helfen. Spohr warnte vor zu hohen Lasten. „Vor allem dürfen wir uns nicht überschulden. Das würde uns über Jahre lähmen“, sagte er. Das Unternehmen müsse schon jetzt planen, wie staatliche Kredite und Beteiligungen nach Bewältigung der Corona-Krise so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden können.

Die Politik müsse darauf achten, dass Hilfen nicht zu einer Schieflage im internationalen Wettbewerb führen. Von Juni an soll es wieder mehr Flüge geben, eine Erholung stehe wohl aber erst 2023 an – und dann werde der Konzern kleiner sein. Lufthansa will die Flotte um 100 Flugzeuge schrumpfen und .Stellen – möglichst ohne Kündigungen – wegfallen lassen.