Wegen Sicherheitsbedenken : Lufthansa und British Airways setzen Flüge nach Kairo aus

British Airways (BA) hat am Samstag Flüge nach Kairo aus Sicherheitsgründen für sieben Tage ausgesetzt. Die Fluggesellschaft gab nicht bekannt, was genau sie zu dem überraschenden Schritt bewogen hat. Auch die deutsche Lufthansa fliege die ägyptische Hauptstadt vorübergehend nicht an, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstagabend der F.A.Z. „Da die Sicherheit für Lufthansa stets oberste Priorität hat, hat die Fluggesellschaft heute vorsorglich ihre Flüge nach Kairo vorübergehend eingestellt, während eine Evaluierung der Lage stattfindet“, sagte der Sprecher.

Weitere Auskünfte teilte das Unternehmen nicht mit. In Ägypten fand bis zum vergangenen Freitag der Afrika-Cup statt, den Algerien gewonnen hat. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Internetseite, dass sich die Lage in dem Land schnell „verändern und entwickeln“ könne.

Bei British Airways handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen, wie sie routinemäßig in allen angesteuerten Flughäfen durchgeführt würden, sagte eine Sprecherin von BA. Aus Kreisen der ägyptischen Flughafensicherung verlautete, britische Vertreter hätten am Mittwoch und Donnerstag den Flughafen Kairo überprüft. Auch hier wurden keine Details bekannt. Eine offizielle Stellungnahme der Flugsicherung gab es zunächst nicht.

Das britische Außenministerium ergänzte seinen Reisehinweis zu Ägypten am Samstag mit der jüngsten Entwicklung und forderte betroffene Passagiere zur Kontaktaufnahme mit BA auf. Das Außenministerium rät bereits seit längerem von nicht dringend notwendigen Reisen in den ägyptischen Ferienort Scharm El-Scheich ab, wo 2015 ein russisches Flugzeug kurz nach dem Start durch eine Bombe des Islamischen Staates zum Absturz gebracht wurde. Alle 224 Insassen starben. Einen ähnlichen Hinweis für die Hauptstadt Kairo gibt es vom Außenministerium nicht.