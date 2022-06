Lufthansa streicht Flüge : Droht zum Reisesommer nun das Flugchaos?

Rund 900 auf einen Streich – so viele Flüge tilgt die Deutsche Lufthansa für den Monat Juli aus ihrem Plan. Auf Strecken der Tochtergesellschaft Eurowings soll noch eine dreistellige Zahl an Annullierungen dazu kommen. So stemmt sich der Konzern gegen ein befürchtetes Flugchaos im Sommer, auf das Passagiere in den vergangenen Wochen schon mit langen Warteschlangen und Verspätungen einen Vorgeschmack bekommen hatten.

Weniger durchgeführte Flüge sollen nun das Gesamtsystem Luftfahrt entlasten. Dort mangelt es nach einem Stellenabbau während der Corona-Krise zum ersten großen Reisesommer seit Pandemie-Beginn allerorten an Personal – in der Flughafenlogistik, an Schaltern, Sicherheitskontrollen und auf Terminalvorfeldern.

Mit den Streichungen der Lufthansa rücken nun auch Fluggesellschaften in den Fokus, die bislang wegen Engpässen und Verzögerungen auf die Personalnot von Dienstleistern am Boden verwiesen hatten. Die deutsche Flughäfen hatten eingeräumt, dass im eigenen Betrieb und in dem von externen Dienstleistern jede fünfte Stelle aktuell unbesetzt sei.

Lufthansa weist dagegen zurück, dass die Fluggesellschaft zu wenig Personal habe. „Wir haben keine Engpässe, die dazu führen, dass wir Flüge nicht bereedern können“, sagt eine Sprecherin. Das bedeutet zumindest, für jede Verbindung hätte man Personal gefunden – auch wenn Piloten von einer Extraschicht überzeugt werden müssten. Auf der Seite der Arbeitnehmer wird ein dramatischeres Bild gezeichnet. „Wir wissen, dass Flüge auch wegen Pilotenmangels ausfallen“, heißt es in Kreisen der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Die Engpässe beim fliegenden Personal seien zwar kleiner als beim Bodenpersonal, aber sie seien sehr wohl vorhanden.

„Viele von uns stehen an der Belastungsgrenze“

Personalreserven sind branchenweit dünn. Schon vor Wochen hatte die VC für den Sommer vor den Folgen einer „verfehlten Personalpolitik“ gewarnt. „Dass der radikale Stellenabbau in vielen Bereichen der Luftfahrt sich bei der Erholung negativ auswirken würde, war seit langem klar“, klagte VC-Präsident Stefan Herth. Die Chefetage des Ferienfliegers Condor hat derweil einen gemeinsamen Brief aller im Unternehmen engagierten Gewerkschaften – der Flugbegleiterorganisation UFO, Verdi und VC – bekommen. „Der Sommer wird hart, dass zeigt sich jetzt schon in personalmangelbedingten Annullierungen und der Masse an Flugstunden, die sich anhäufen. Viele von uns stehen schon jetzt an der individuellen Belastungsgrenze“, heißt es darin. Das sorge für Frust und Wut, Mitarbeiter seien schon in Tränen ausgebrochen.

UFO hat mahnende Worte für Lufthansa. „Wir wollen, dass vernünftig geplant wird und nicht auf der letzten Rille“, erklärt die Gewerkschaft auf ihrer Internetseite: „Lassen sich Belastungsspitzen nicht vermeiden, dann müssen sie zumindest bezahlt werden.“ In der Pandemie hätten die Beschäftigten auf Leistungen verzichtet. Das Ganze steht unter der Überschrift: „Unschöner Sommer“.

Die Lufthansa-Streichungen konzentrierten sich auf die Wochentage Freitag bis Sonntag, 5 Prozent der Wochenendkapazität werde im Verkehr von und zu den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen, erläutert die Sprecherin. Annulliert werden vor allem Kurzstrecken, für die Reisende auf die Bahn umgebucht werden können. Komplikationen wegen des 9-Euro-Tickets soll es nicht geben, da Passagiere Fernzüge nutzen dürfen.

Weitere Streichungen können folgen

Ein Wegfall von Urlauberflügen ans Mittelmeer, die vor allem Eurowings im Plan hat, würde größeren Unmut schaffen. Obendrein gäbe es wohl Ärger mit Reisekonzernen, die für Pauschalreisekunden Großkontingente mit zehntausenden Sitzen gebucht haben. Hinter den Kulissen gilt aber schon als ausgemacht, dass das nun Bekanntgewordene noch nicht alle Kürzungen des Sommers enthalte. Es könnten noch Flugabsagen dazu kommen und für den Monat August die nächste Streichliste folgen.