Lufthansa in der Krise : Wie wird man den Staat wieder los?

Der Staat am Steuer: Die Lufthansa dürfte in der Corona-Krise kein Einzelfall bleiben. An welchen Unternehmen sollte sich der Staat überhaupt beteiligen, und welche Kontrollrechte sollte er dann übernehmen?

Die Gespräche der Lufthansa mit der Bundesregierung über staatliche Hilfe haben sich hingezogen. Wochenlang wurde über Art und Umfang verhandelt. Besonders umstritten war, ob und in welcher Höhe sich der Bund an der Lufthansa auch als Eigentümer beteiligen sollte. Mit 25 Prozent der Aktien hätte er durch eine Sperrminorität wichtige Entscheidungen blockieren können. Am Ende wurden es 20 Prozent sowie eine Wandelanleihe, die unter bestimmten Umständen in weitere 5 Prozent der Aktien getauscht werden kann. Da die Lufthansa nicht unbedingt das einzige Unternehmen bleiben wird, an dem sich der Staat in dieser Krise beteiligt, stellt sich die Frage grundsätzlicher: An welchen Unternehmen sollte sich der Staat überhaupt beteiligen, und welche Kontrollrechte sollte er dann übernehmen?

Die Corona-Krise hat zu einem fast vollständigen Zusammenbruch des Luftverkehrs in Deutschland, Europa und der gesamten Welt geführt. Im April ist das Passagieraufkommen in Deutschland um 99 Prozent im Vergleich zum März eingebrochen, nachdem es schon im März um 63 Prozent niedriger gewesen war als im Februar. Dieser vollständige Zusammenbruch des Luftverkehrs hat viele Fluggesellschaften in dramatische finanzielle Schieflagen gebracht, auch wenn sie bis zum Ausbruch der Krise profitabel waren. Die italienische Regierung kündigte im März an, Alitalia wieder vollständig übernehmen zu wollen. Air France erhielt Anfang Mai eine staatliche Darlehensgarantie und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 7 Milliarden Euro, um die in der Corona-Krise dringend benötigte Liquidität sicherzustellen.