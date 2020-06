Lufthansa-Hauptversammlung : „Wir packen das“

Zum Auftakt gab es emotionale Worte. „In welchem Unternehmen gibt es solch ein Miteinander?“ fragte der Lufthansa-Aufsichtsratsvorsitzende Karl Ludwig Kley die zur außerordentlichen Online-Hauptversammlung zugeschalteten Aktionäre. Beeindruckt hatte Kley, dass zum ersten Flug der österreichischen Tochtergesellschaft Austrian Airlines nach der Corona-Pause hunderte Mitarbeiter in ihren Uniformen für die ersten Passagiere Spalier standen. „Es war in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt der verschiedenen Themen und ein Wechselbad der Gefühle“, sagte Kley – wohl auch mit Blick auf Gespräche mit Regierung, EU und Großaktionären wie dem Unternehmer Heinz Hermann Thiele, der erst in der Nacht vor der Versammlung seine Bedenken zurückgestellt hatte.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Nach dem Wiederanlaufen eines kleineren Flugbetriebs steht der Neustart für Lufthansa mit Staatshilfe und Staatsbeteiligung – ein Hilfspaket im Volumen von bis zu 9 Milliarden Euro – als einziger Entscheidungspunkt auf der Tagesordnung. „Wenn Sie zustimmen, können wir an der Genesung der Lufthansa arbeiten, damit wir an frühere Erfolge anknüpfen können. Es wird dann keine Insolvenz geben“, sagte Kley. Auch Vorstandschef Carsten Spohr bat um Zustimmung: „Wir appellieren an ihre Solidarität, an Ihren ganz persönlichen Anteil zur Sanierung des Unternehmen.“

Nicht vollends zufrieden

Er sei sich bewusst, dass der Staatseinstieg im Zuge einer Kapitalerhöhung zur Verwässerung der Anteile der Altaktionäre führe. „Wir wollen eine Insolvenz mit all ihren Folgen unbedingt vermeiden. Eine Insolvenz auch in der Stufe des Schutzschirmverfahrens hätte den vollständigen Verlust ihres Aktienvermögens zur Folge“, mahnte Spohr die Anleger. „Das Stabilisierungspaket ist der Schlüssel zu unserer Zukunft.“

LUFTHANSA -- -- (--) Xetra Tradegate London SE Int. Level 1 Lang & Schwarz Frankfurt Stuttgart Schweiz OTC Schweiz OTC Schweiz Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Während der Vorstand beteuerte, sämtliche mögliche Alternativen geprüft und als schlechter befunden zu haben, ließ Kley deutlich anklingen, dass nicht nur Großaktionär Thiele, sondern auch Aufsichtsratsmitglieder mit dem zur Entscheidung stehenden Hilfspaket nicht vollends zufrieden sind. „Hätten wir uns ein anderes Vorgehen des Staates gewünscht? Eindeutig ja. Mehr als das, was der Vorstand erreicht hat, ist aus Sicht des Aufsichtsrats aber nicht durchsetzbar“, sagte er. Als Kritik am Vorstand wollte er das aber nicht verstanden wissen. „Sie haben Großartiges geleistet“, lobte er das Agieren des Vorstands um den Vorsitzenden Carsten Spohr und Rechtsvorstand Michael Niggemann.

Das Paket sieht vor, dass der Staat zunächst mit 20 Prozent an Bord geht und lediglich 2,56 Euro je Aktie zahlt. Außerdem muss Lufthansa auf Stille Einlagen von 5,7 Milliarden Euro mindestens 4 Prozent Zinsen zahlen. „Insgesamt sind finanzielle und strukturelle Belastungen aus diesem Paket erheblich. Für den Staat ist es ein gutes Geschäft. Das freut uns als Steuerzahler, für den Konzern ist es aber eine Belastung“, sagte Kley. Trotz aller Bedenken zeigte sich Kley überzeugt: „Wir packen das.“