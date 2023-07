Der Entrüstungssturm kommt mit Verspätung. Die Deutsche Lufthansa hat angekündigt, wieder mehr Inlandsflüge anbieten zu wollen. Lufthansa „beschleunigt die Klimakrise“ mit einem „idiotischen Ansatz“, werfen Nutzer dem Konzern im Onlinenetzwerk Twitter vor. Den Managern, die mancher Schreiber gar als Teil einer „Fossil-Mafia“ sieht, sei „offenbar die Hitze zu Kopf gestiegen“, heißt es.

Auslöser: „Tagesreisen innerhalb Deutschlands sind weniger geworden, aber der Bedarf ist weiterhin da“, hatte Vertriebschef Frank Naeve in einem Interview gesagt. „Wir analysieren das derzeit genau und werden unsere Vertriebsaktivitäten darauf ausrichten und das Fliegen auf Kurzstrecken wieder attraktiv machen.“ Das Geschäft der Bahn oder Anbietern von Videokonferenzen zu überlassen, sehe er nicht, hieß es im Reisefachmedium „FVW“, das sich an Tourismusmanager und Reisebüros richtet – vor knapp zwei Wochen. Mittlerweile haben die Äußerungen eine größere Öffentlichkeit erreicht.

Lufthansa kündigte eine Wende an, die branchenintern weniger als Überraschung gilt. Mit der Pandemie hatte der Konzern Inlandsflüge reduziert. Auf das Vor-Krisen-Niveau ist man bis heute nicht zurückgekehrt, was an vielfältigen Personalengpässen liegt. Bei Fraport am Frankfurter Flughafen sind aktuell 96 Starts und Landungen je Stunde gestattet, zwischenzeitlich waren es weniger, 2019 galt 106 als Obergrenze. Lufthansa strich kurze Flüge, für die Züge eine Alternative sein können. 2022 holte man die Deutsche Bahn als Intermodal-Partner zum Fliegerbündnis Star Alliance.

Viel weniger Inlandsflüge als vor Corona

Der innerdeutsche Flugverkehr liegt laut Branchenverband BDL bei 57 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus. Für Flüge ins europäische Ausland sind es 88 Prozent. Die Bahn sorgt indes mit Verspätungen für Unmut unter Reisenden. Wie viele Passagiere einen Flug verpassten, dazu gibt es aus der Luftfahrt keine Angaben. Kritik an der Bahn wird nicht geäußert, intern heißt es schon mal, die sei politisch nicht angebracht. Unter die Lufthansa-Kritiker auf Twitter mischten sich auch Stimmen, die die Inlandspläne guthießen.

Ein Risiko, dass andere Airlines innerdeutsch fliegen, gab es für Lufthansa zwischenzeitlich nicht. Die Billigflieger Ryanair und Easyjet haben sich zurückgezogen. Ryanair erklärte, der hiesige Markt sei wegen hoher Gebühren nicht attraktiv, man expandiere anderswo. Für Lufthansa ein Glücksfall: Für knappe Inlandstickets kann sie mitunter das Dreifache des Bahn-Normalpreises verlangen. Kürzlich deutete Ryanair-Chef Michael O’Leary ein Umdenken an. Zur Eröffnung des dritten Frankfurter Terminals 2026 ist eine Rückkehr dorthin nun möglich.

Lufthansa dürfte noch auf eine andere Herausforderung reagieren. Branchenkenner beschreiben die Konkurrenz für Fernreisen, die mit einem kurzen Zubringer beginnen, als viel größer im Vergleich zum Wettbewerb auf Strecken zwischen Drehkreuzen. Wer von Frankfurt auf einen anderen Kontinent will, hat oft nur die Wahl zwischen Lufthansa und Anbietern aus der Zielregion. Wer von Berlin in die USA will, kann auch Air France, KLM oder British Airways nehmen – über Paris, Amsterdam oder London. Indiz für die schärfere Konkurrenz ist, dass Verbindungen mit Zubringer und Umstieg auch mal weniger kosten als der Fernflug allein.

Die Möglichkeit, auf einem Ticket mit der Bahn nach Frankfurt und weiter im Lufthansa-Flieger zu reisen, nutzten 2019 laut Bahn und BDL erst 400.000 Passagiere. 2022 sollte es ein Viertel mehr sein. Der Frankfurter Flughafen zählte 2022 insgesamt fast 49 Millionen startende und landende Passagiere. Als Hemmnis gilt aus Sicht der Luftfahrt, dass Reisende – neben möglichen Verspätungen – beim Umstieg auch Zeit für das Aufgeben des Gepäcks und die Sicherheitskontrolle einplanen müssen.