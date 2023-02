Bei der Lufthansa ist es zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Offenbar trifft dieser Ausfall Passagiere in aller Welt.

Viele Flieger bleiben am Boden: Bei der Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. Bild: AFP

Bei der Deutschen Lufthansa führt ein großer Ausfall der IT-Systeme für Verspätungen und Flugausfälle. Betroffen sind davon die Systeme für den Check-In und das Boarding. Offenbar trifft dieser Ausfall Passagiere in aller Welt.

Der Konzern bestätigte am Mittwoch die Störung. Die Ursache für den Ausfall sei noch unklar. Offenbar handelt es sich um eine schwerere Störungen. In der Lufthansa-Konzernzentrale sollte ein Krisenstab am Vormittag zusammen kommen. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte der Konzern.

Für Passagiere bedeutet der Ausfall, dass sie keine Bordkarte erhalten und auch nicht ins Flugzeug einsteigen können, weil vor Ort die dafür Informationen nicht mehr durch die IT-Systeme geliefert werden. Die nötige Passagierlisten können dann nicht erstellt werden. An Flughäfen wie Frankfurt wurde es auf den Vorfeldern voller, da Flugzeuge nicht starteten und somit keinen Platz für ankommende Flüge frei machen konnten.

Lufthansa 1 Jahr LUFTHANSA -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Schweiz Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Betroffene Reisende teilten in Online-Netzwerken Bilder von im Gedränge wartenden Passagieren in Terminals. Andere schrieben in Online-Netzwerken wie Twitter, dass Passagiere, die auf einen innerdeutschen Flügen warteten, gebeten wurden, auf die Bahn auszuweichen.