Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 stand Lufthansa im Feuer – und musste mit erheblichen Staatshilfen, nicht zuletzt durch einen Einstieg des deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds als Aktionär, vor dem Untergang bewahrt werden. So stellte es jedenfalls die Bundesregierung dar, und die EU-Kommission genehmigte die Hilfen schließlich – mit Auflagen, was schon damals für deutsche Kritik sorgte. So musste sich die Lufthansa i verpflichten, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, also etwa Start- und Landerechte in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben.

Jetzt hat das zuständige EU-Gericht die Genehmigung der EU-Kommission für die Lufthansa-Hilfen komplett für nichtig erklärt. Die Luxemburger Richter schlugen damit nicht nur der Brüsseler Behörde ihre Maßstäbe um die Ohren. “Der Kommission sind mehrere Fehler unterlaufen", teilte das Gericht mit. Gegen den Beschluss der Kommission hatten die Fluggesellschaften Ryanair und Condor geklagt. Gegen das Urteil kann vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof, vorgegangen werden.

Unklar ist, was die Entscheidung für den Luftfahrtkonzern bedeutet, sollte sie Bestand haben. “Die Deutsche Lufthansa AG wird das Urteil analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden“, teilte der Konzern in einer ersten Reaktion mit. Eine sofortige Rückzahlung fiele als Folge jedoch aus, denn Lufthansa hat die Hilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) schon getilgt. “Die Stabilisierung war damit bereits vor dem heutigen Urteil des Gerichts vollständig beendet“, teilte Lufthansa weiter mit.

Hilfen schon zurückgezahlt

Das Hilfspaket umfasste zwei Stille Einlagen des WSF im Volumen von zusammen 5,7 Milliarden Euro. Dazu kam, dass der Bund neue Lufthansa-Aktien erwarb und eine 20-Prozent-Beteiligung aufbaute. Diese war das am meisten öffentlich diskutierte Teil der Hilfen, durch den dem Konzern aber bloß 300 Millionen Euro zuflossen. Darüber hinaus erhielt Lufthansa Kredite der staatlichen KfW-Bank, die von der Gerichtsentscheidung aber nicht betroffen sind.

Die Stillen Einlagen zahlte Lufthansa schrittweise schon 2021 zurück - zuzüglich 92 Millionen Euro Zinsen, wie der Konzern mitteilte. Der WSF verkaufte im vergangenen Jahr dann seine Aktien. Da die Anteile zum Sonderpreis von 2,56 Euro erworben und später zum Marktpreis abgegeben wurden, ergab sich für den Staat ein Gewinn von 760 Millionen Euro. Solange Lufthansa nicht mindestens 75 Prozent der Stillen Einlagen getilgt hatte, durfte sich der Konzern an keinem Wettbewerber mit mehr als 10 Prozent beteiligen. Aktuell verhandelt Lufthansa über einen Erwerb von bis zu 40 Prozent an der italienischen Fluggesellschaft ITA.

Mehr zum Thema 1/

Das Urteil nennt vier maßgebliche Fehler der Kommissionsentscheidung, die alle vier den Kern der Genehmigung betreffen. Die EU-Behörde habe ohne Weiteres angenommen, dass die Lufthansa die in der Krise benötigten Finanzmittel nicht auch am Markt beschaffen könne, zweitens habe sie keinen ausreichenden Anreiz für die Airline geschaffen, die Staatsbeteiligung schnellstmöglich zurückzukaufen, sie habe drittens eine Marktmacht der Gesellschaft an einer Reihe von Flughäfen verneint und viertens Zusagen der Airline – vor allem die Abtretung von Flugrechten (Slots) – akzeptiert, die nicht gewährleisteten, dass ein „wirksamer Wettbewerb“ gewährleistet werde.

Damit verfingen die Einwände von Ryanair und Condor. Die Verpflichtungen, die dem Unternehmen auferlegt wurden, hätten nicht dafür gesorgt, dass ein wirksamer Wettbewerb gewahrt wird. Tatsächlich hat auf einigen Strecken der Wettbewerb abgenommen, weil Billigflieger wie Ryanair und Easyjet in Angebot in Deutschland ausgedünnt haben. Ryanair begründete das zuletzt aber mit hohen Steuern und Gebühren in Deutschland.