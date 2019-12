Flugverkehr : Streik bei der Lufthansa noch in diesem Jahr

Aktualisiert am

Streik bei der Lufthansa noch in diesem Jahr

Alle Flugzeuge stehen still, wenn die Ufo es so will: Passagiermaschinen der Fluggesellschaft Lufthansa auf dem Gelände des Flughafen Frankfurt. Bild: dpa

Wer zwischen den Jahren mit Lufthansa fliegen will, könnte eine unangenehme Überraschung erleben. Die Kabinengewerkschaft Ufo will noch in diesem Jahr neue Arbeitskämpfe starten.