Trotz Corona : Frachtgeschäft hilft Lufthansa aus der Verlustzone

Die Lufthansa hat dank einer Erholung bei Passagierflügen und dem Boom in der Luftfracht erstmals in der Corona-Krise wieder einen operativen Gewinn erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich im dritten Quartal auf 17 Millionen Euro nach 1,26 Milliarden Euro Verlust im Vorjahreszeitraum, wie die Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen übertraf damit die Erwartung von Analysten, die im Schnitt ein Minus von 33 Millionen Euro prognostiziert hatten. Ohne die hohen Kosten für Programme zum Personalabbau erzielte der Konzern einen operativen Gewinn von 272 Millionen Euro. „Mit der steigenden Nachfrage bei Geschäftsreisen und einem Rekordergebnis von Lufthansa Cargo konnten wir einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg aus der Krise meistern: die Rückkehr in die schwarzen Zahlen“, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Nach Steuern und Abschreibungen machte Lufthansa allerdings einen Nettoverlust von 72 Millionen Euro.

In den Sommermonaten erholte sich der Luftverkehr in Europa dank schwindender Corona-Reisebeschränkungen spürbar, sodass die Tochtergesellschaft Eurowings überraschend einen Betriebsgewinn von 108 Millionen Euro erzielte. Die Netzwerk-Airlines machten wegen des schwachen Langstreckengeschäfts noch 450 Millionen Euro Betriebsverlust. Die Frachttochter Lufthansa-Cargo ist dagegen auf Rekordkurs zu mehr als einer Milliarde Euro Betriebsgewinn im Jahr. Die Nachfrage nach Luftfracht ist wegen der Engpässe in der Seefracht und Störungen globaler Lieferketten hoch, die Frachtpreise stiegen.

Noch immer 3000 Vollzeitstellen zu viel

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe, zu der Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, beförderten von Juli bis September 19,6 Millionen Passagiere. Das entsprach knapp der Hälfte des Vorkrisenniveaus. Der Umsatz war mit 5,2 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie vor Jahresfrist. Insgesamt soll sich 2021 der operative Verlust gegenüber dem Rekordwert von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 halbieren.

Ab jetzt soll sich das Geschäft nach Einschätzung der Lufthansa immer weiter verbessern. Die Neubuchungen hätten schon im September rund 80 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, auch auf Transatlantikrouten. Denn ab dem 8. November lassen die USA Reisende mit Covid-Impfung wieder ins Land. Trotzdem begrenzt die Lufthansa das Angebot im vierten Quartal noch auf rund 60 Prozent des Vorkrisenniveaus. Ab Sommer soll diese auf 80 Prozent steigen.

Während dessen kommt die Lufthansa mit dem Personalabbau in Deutschland und dauerhaften Kostensenkungen voran, denn die Beschäftigten nehmen Abfindungen und Altersteilzeit stärker an als erwartet. In diesem Jahr haben schon 4000 Arbeitskräfte das Unternehmen verlassen, 3000 weitere haben entsprechende Vereinbarungen getroffen. Noch immer gebe es gebe damit aber einen Personalüberhang von rechnerisch bis zu 3000 Mitarbeitern in Deutschland, erklärte die Airline. Zuletzt zählte Europas größte Airline-Gruppe noch 107.000 Beschäftigte, vor der Corona-Krise waren es knapp 140.000. Mittlerweile seien die jährlichen Kosten um dauerhaft 2,5 Milliarden Euro gesenkt, angepeilt werden 3,5 Milliarden.