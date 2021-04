Quartalsbilanz : Corona-Krise sorgt bei Lufthansa erneut für Milliardenverlust

Essenslieferdienst : Delivery Hero mit Kursfeuerwerk

Delivery Hero peilt die Verdopplung des Umsatzes an. Auch an der Börse kam die Zuversicht an: Die im Dax notierte Aktie legte zuletzt deutlich zu. Trotzdem wird die Gewinnschwelle nicht überschritten. Doch Konzernchef Niklas Östberg hat andere Ziele im Blick.