Aktualisiert am

Die deutsche Fluggesellschaft hat im ersten Quartal weniger Verlust gemacht. Das liegt auch an höheren Ticketpreisen.

Die Lufthansa hat im ersten Quartal dank starker Nachfrage von Privatreisenden und hoher Ticketpreise die Verluste der Corona-Krise weiter hinter sich gelassen. Bei einem Umsatzanstieg um 40 Prozent auf sieben Milliarden Euro halbierte sich der saisonal übliche operative Verlust von Januar bis März auf 273 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das entsprach den von der Lufthansa erhobenen Erwartungen von Analysten. Der Nettoverlust ging im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal um ein Fünftel zurück, war aber mit 467 Millionen Euro viel höher als am Markt erwartet. Die Lufthansa begründete das mit Kosten des Hochlaufs eines stabilen Flugbetriebs im Sommer und Streiks des Bodenpersonals an Flughäfen, das zu vielen Ausfällen führte. Auch eine Abschreibung auf das verkaufte internationale Catering-Geschäft belastete.

Im ersten Quartal beförderten die Airlines des Lufthansa-Konzerns etwa 22 Millionen Fluggäste und damit rund 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damals hatte die Corona-Pandemie die Ticketnachfrage noch deutlich belastet.

Flugangebot weiter knapp

Im Passagiergeschäft konnte der Konzern seinen bereinigten operativen Verlust auf 512 Millionen Euro mehr als halbieren. Die Frachttochter Lufthansa Cargo musste hingegen einen Gewinneinbruch hinnehmen: Mit 151 Millionen Euro lag ihr bereinigter operativer Gewinn rund 70 Prozent niedriger als im Rekordquartal Anfang 2022. Das lag an weltweit sinkenden Frachtraten und der Normalisierung der Lieferketten. Die Ergebnisse der Wartungssparte verbesserten sich, da der Anstieg des Luftverkehrs die Nachfrage nach Reparaturen und anderen Dienstleistungen ankurbelte.

Der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht den Konzern unterdessen auf Kurs, den operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro von 2022 im laufenden Jahr wie geplant deutlich zu übertreffen. „Die ungebrochen starke Nachfrage stimmt uns für die kommenden Monate zuversichtlich“, erklärte Finanzchef Remco Steenbergen. Die Durchschnittserlöse, ein Gradmesser für die Preisentwicklung, lagen im ersten Quartal ein Fünftel höher als vor der Corona-Krise 2019 und sollen weiter steigen. Bei weiter knappem Flugangebot kann die Lufthansa demnach vor allem in den teuren Buchungsklassen höhere Preise durchsetzen. Bei starken Buchungseingängen im ersten Quartal erwartet die Airline-Gruppe, zu der neben Lufthansa und Eurowings im Inland auch die Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, abermals einen Reise-Boom im Sommer.