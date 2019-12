Lufthansa-Chef zu Klimadebatte : „Es muss möglich sein, Freunde in Europa für 35 Euro zu besuchen“

Herr Spohr, Europa ruft den Klimanotstand aus, der Bundestag beschließt ein Klimapaket. Wie wird eigentlich am Küchentisch der Familie Spohr über das Fliegen diskutiert?

Unser Küchentisch ist in dieser Hinsicht, wie in anderen Familien, ein Spiegel der Gesellschaft. Junge Leute erwarten, dass wir Mobilität mit minimaler Umweltbelastung in Einklang bringen. Sie sehen die großen Möglichkeiten einer globalen Mobilität, die ohne Fliegen nicht mehr vorstellbar ist. Die heutige Jugend profitiert von einem leistungsfähigen Luftverkehr mehr als jede Generation vor ihr. Deshalb kann es für mich weder am Küchentisch noch am Vorstandstisch ein Entweder-Oder geben, also entweder Fliegen oder Klimaschutz. Wir müssen im Gegenteil alles tun, um Fliegen und Klimaschutz noch besser zusammenzubringen.