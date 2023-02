Dass der Einstieg bei einer Fluggesellschaft nicht immer auf Anhieb gelingt, das hat Carsten Spohr früh erfahren. Vor gut zwei Jahrzehnten ging es für die Deutsche Lufthansa nicht um den Alitalia-Nachfolger ITA , sondern um die Schweizer Swiss . Spohr, heute Lufthansa-Vorstandschef, war damals der Verhandler, der ohne Abschluss nach Frankfurt zurückkehren musste. 2005 kam Swiss nach gescheiterten Versuchen im Umfeld von British Airways doch zur Lufthansa. Heute ist die Airline die Ertragsperle im Passagiergeschäft des Konzerns.

An die Swiss-Episode dürfte Spohr sich erinnert haben, da die Regierung in Rom ITA zunächst überraschend lieber einem US-Finanzinvestor mit Air France und Delta Airlines im Schlepptau andienen wollte. Daraus wurde nichts, und nun befindet sich Lufthansa als einziger Aspirant in vertieften Verhandlungen um ITA. Im zweiten Anlauf sieht es gut aus für Lufthansa, obendrein ist die italienische Gesellschaft günstiger zu haben. Als ob er geahnt hat, dass es so kommt, hat Spohr die zuständigen Verhandler beibehalten.